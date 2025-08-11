Česko čeká slunečný týden, který vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek vlnou tropických teplot. Pátek bude s 37 stupni Celsia pravděpodobně jedním z nejteplejších dnů roku. O víkendu dorazí studená fronta, která přinese ochlazení a srážky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Slunečné dny s tropy vystřídá o víkendu ochlazení
Tropické teploty na začátku týdne nakrátko ustoupí. V pondělí se vyšplhají maximálně k 28 stupňům Celsia, na severu a východě území bude kolem 23 stupňů Celsia. Třeba v Šumperku, Náchodě nebo v Liberci tak nedosáhnou ani na letní hodnoty, které se počítají od hranice 25 stupňů. „Na obloze nám to ale vynahradí Slunce, bude totiž většinou zcela jasno,“ uvedli meteorologové.
Rána budou v první polovině týdne poměrně chladná. V pondělí v údolích na severu Čech klesla teplota i k šesti stupňům Celsia, v úterý budou ranní teploty místy kolem sedmi stupňů, ve středu devět stupňů Celsia.
Denní teploty v průběhu týdne postupně porostou. V úterý se vyhoupnou na 26 až 31 stupňů, ve středu budou maxima atakovat 34 stupňů Celsia. Nejteplejšími dny týdne pak bude čtvrtek a zejména pátek, kdy se vrátí tropické teploty. Čtvrteční nejvyšší teploty se podle meteorologů v nížinách zastaví na hodnotě 36 stupňů Celsia. V pátek bude dokonce ještě tepleji a v nížinách, především na jižní Moravě a v Polabí, teploměry ukážou až 37 stupňů Celsia.
Od pátku se zároveň začnou objevovat první přeháňky nebo bouřky. Významná změna počasí pak přijde o víkendu, kdy by se mělo začít ochlazovat. „Přesné načasování studené fronty v sobotu ještě ale není zcela jasné a na tom samozřejmě budou záviset nejen teploty, ale i případné bouřky a přeháňky. To ještě budeme upřesňovat,“ doplnili meteorologové.