„Cítil jsem, že mi ochrnulo tělo.“ S létem přibývá úrazů po skocích do mělké vody

Události: S létem přibývá úrazů po skocích do mělké vody

S létem v Česku opět přibývá těžkých úrazů po skocích do mělké vody. Jen na jihu Čech se v červenci staly tři takové případy. Z toho dva o minulém víkendu. Pro zraněné lidi tyto úrazy končí často poraněním krční páteře, porušením míchy a někdy také ochrnutím.

Ruce měl v pořádku. Zraněný ještě doplaval na břeh a syna poslal raději za babičkou. Sanitka převezla třiatřicetiletého muže do nemocnice, kde ho už v noci operovali. „Tím nárazem hlavou do dna se mu stalo, že ten obratel se rozdrtil a úlomky se dostaly do kontaktu s míchou,“ popsal zranění specialista na operace páteře z českobudějovické nemocnice Petr Nesnídal.

David Ševcovic skončil po nepovedeném skoku do vody, při kterém se udeřil hlavou o dno, v neděli v českobudějovické nemocnici. Na stejné místo jezdí přes pětadvacet let. Devítiletému synovi chtěl jenom ukázat šipku. „Věděl jsem hned, že je zle. Cítil jsem, že mi ochrnulo od prsou až dolu k nohám, že mi ochrnulo tělo,“ vzpomíná Ševcovic.

David Ševcovic se bál, že už nebude chodit. I díky rychlé operaci se to naštěstí nepotvrdilo. „Rozhodně je to lepší. Můžu být rád, že hýbu nohama, rukama. Za to jsem strašně šťastný,“ neskrýval radost.

Opačný osud potkal Ondřeje Tupého, který je od nočního skoku do vody před deseti lety na vozíku. „Bylo mi horko. Já jsem skákal vlastně šipku, že jsem neměl před ruce sebou, ale podél těla, takže jsem šel rovnou na hlavu,“ vzpomíná. Před skokem vypil několik piv. Ve tmě skočil do rybníka, kde to neznal – bylo tam dvacet centimetrů vody. Zlomil si tři krční obratle, které přerušily míchu a nehýbal nohama ani rukama.