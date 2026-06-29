Ochlazení se blíží. Přinese ale i bouřky


29. 6. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Během pondělí ale ještě teploty dosáhnou vysokých hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem.

„Nadcházející týden přinese ještě zpočátku velmi teplé počasí, poté nás zchladí srážky a ve druhé polovině týdne nás čeká již příjemné počasí s teplotami kolem normálu,“ uvedli meteorologové na facebooku.

Extrémní teploty během pondělka v Čechách pokračovat nebudou, vystoupají na 31 až 36 stupňů, na západě jen na 25 stupňů. „Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty budou mezi 35 a 39 stupni Celsia, tedy obdobné nedělním,“ varoval ČHMÚ.

V Čechách se v pondělí navíc od západu postupně zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech dosáhne vítr rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Spadne kolem padesáti milimetrů vody, mohou se objevit i více než dvoucentimetrové kroupy.

Četné přeháňky až do středy

Velká oblačnost a četné přeháňky čekají zemi i v úterý a ve středu. Místy budou dál hrozit silné bouřky. Teploty se postupně sníží na hodnoty kolem třiceti stupňů Celsia, na jihovýchodě území bude ale nadále až šestatřicet stupňů. Ve středu bude pokračovat ochlazování, už i na Moravě a ve Slezsku klesne rtuť teploměru ke třiceti stupňům, v Česku pak většinou na 21 až 26 stupňů Celsia.

„Ve druhé polovině týdne začne do počasí zasahovat tlaková výše od západu, předpokládáme většinou polojasno a jen výjimečně při zvětšené oblačnosti přeháňky,“ popsali meteorologové. Odpolední teploty dosáhnou 22 až 27 stupňů Celsia.

Česko o víkendu zasáhly tropické teploty, po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro Českou republiku, nyní činí 41,9 stupně Celsia.

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