Po tropické noci padají teplotní rekordy už od rána. Podívejte se na mapu


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Rekordní teplota pro 28. červen padla nejméně na pěti meteorologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), z nichž má ČT k dispozici data, už před devátou ráno. Stalo se tak po tropické noci, kdy teplota neklesla pod dvacet stupňů Celsia na čtyřiceti procentech měřicích stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na sedmi stanicích, uvedl ČHMÚ. Vítr během noci na některých místech dokonce způsobil růst teplot.

V Hojsově Stráži na Šumavě, na Labské boudě v Krkonoších, v jesenickém Javorníku, v Albrechticích v Moravskoslezském kraji a v Bystřici pod Hostýnem ve Zlínském kraji překonala nedělní teplota dosavadní rekord již v před 9:00. Po deváté přibyla další místa a dá se očekávat, že rekordy budou během dne dále přibývat. Meteorologové předpovídají, že nedělní nejvyšší teploty budou mezi 35 a 40 stupni Celsia, na horách kolem 32 stupňů. Výjimečně budou vystupovat až k 41 stupňům, zejména v dolním Polabí a Poohří.

Česko má po sobotě nový absolutní teplotní rekord. Čtrnáct let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle ČHMÚ 40,9 stupně. V případě oficiálního potvrzení by to bylo o pět desetin více než předchozí rekord z roku 2012 ze středočeských Dobřichovic. První naměřená rekordní hodnota v sobotu v Doksanech byla 40,6 stupně, později ještě vzrostla.

Vzhledem k předpovědi na neděli není vyloučeno, že se absolutní teplotní rekord bude opět přepisovat. V západní polovině Čech se však později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky, v Krušných horách bude jejich výskyt četnější.

Česko má nový absolutní teplotní rekord. Podívejte se na mapu
Meteorologická stanice Doksany

Další tropická noc

„V průběhu noci se na některých místech rozfoukal vítr, který zastavil ochlazování, a ve výběžcích na severu (například Frýdlantský, Javornický) a v některých vyšších polohách dokonce zapříčinil vzestup teplot. Zejména vlivem působení kombinace velmi teplé vzduchové hmoty a větru tak zůstala teplota na stanici Seč po většinu noci nad 27 stupni Celsia, což je prozatím druhá nejteplejší noc v historii měření na českém území,“ popsali noc na neděli meteorologové.

Tropická noc byla na pětině míst, na východě Česka bude extrémní vedro i v pondělí
Ilustrační foto

Podle předpovědi je velmi pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší. Předpokládané minimální teploty se budou podle ČHMÚ pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 stupni, na některých místech však stejně jako v noci na neděli zůstanou vyšší.

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