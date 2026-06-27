Tropická noc byla na pětině míst v Česku

Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod dvacet stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu na pětině měřicích stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích, od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy, v Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Česko zažívá vlnu veder, v sobotu se očekává překonání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.
Podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna 2013 v Bystřici pod Hostýnem, kde neklesla teplota pod 27,2 stupně Celsia. Meteorologové nevyloučili, že by tento rekord mohl být v noci na pondělí překonán.
„V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu každou nocí přibývá míst, kde teplota neklesne během noci pod dvacet stupňů Celsia a vyskytne se takzvaná tropická noc. Dnes (v sobotu) ráno tyto podmínky byly splněny přibližně na dvaceti procentech současně měřicích stanic ČHMÚ. Tropické noci se vyskytly napříč celým územím státu v nížinách, ve vyšších a výjimečně i horských polohách, ve velkých městech a téměř ve všech krajích,“ popsali meteorologové.
V noci na neděli by se průměr minimálních teplot měl pohybovat mezi 23 až 18 stupni Celsia. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové nevylučují, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni Celsia.
Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí, kdy oblohu již částečně pokryje oblačnost přibližující se studené fronty. „Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia a za souhry více podmínek může být ohrožen již zmíněný teplotní rekord z Bystřice pod Hostýnem,“ doplnili.