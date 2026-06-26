První teplotní rekordy padly už dopoledne. Sledujte v mapě, jak přibývají


26. 6. 2026Aktualizovánopřed 54 mminutami|Zdroj: ČT24, ČHMÚ, ČTK

Česko v posledních dnech sevřely mimořádně vysoké teploty. V pátek padl první teplotní rekord už po jedenácté hodině dopoledne, a to na stanici Rýmařov, kde naměřili 30,3 stupně Celsia, což je o desetinu víc, než dosavadní nejvyšší hodnota z roku 1965. Ještě před polednem naměřili další na stanici Luká a vyrovnání loňského rekordu 30,5 stupně Celsia v Protivanově.

Data z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v reálném čase zachycuje následující interaktivní grafika. Porovnává denní maximální teplotu pro danou stanici s nejvyšší teplotou pro daný den. A to vždy od začátku měření u dané stanice. Pokud se tedy po aktualizaci stránky rozsvítí červený bod na mapě, padl na dané stanici historický rekord.

Platí výstraha před vysokými teplotami a požáry

Horké počasí má být i v nadcházejících dnech. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami, které mohou v sobotu přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů. Meteorologové předpokládají, že vlna veder v neděli vyvrcholí a poté se ochladí.

Platí také výstraha před požáry v Jihomoravském kraji. Od soboty se pak výstraha rozšíří na většinu území Čech s výjimkou jihu a severovýchodu a v neděli i na většinu území Olomouckého kraje. ČHMÚ své varování před požáry nově neopírá pouze o aktuální počasí, ale v hodnocení případného nebezpečí kombinuje několik faktorů, které ovlivňují vznik a následné chování požárů v krajině.

Hodnotí mimo jiné míru vysušení vegetace a povrchových vrstev půdy nebo meteorologické podmínky jako teplotu, vlhkost vzduchu, vítr a nedávné srážky, které ovlivňují vznik a případnou rychlost šíření ohně. Zohledňuje také stav atmosféry.

Tipy, jak zvládat horko

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