Na ulici přibývá lidí bez domova, kteří jsou na vozíku

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Mezi lidmi bez domova přibývá těch, kteří jsou na invalidním vozíku nebo mají vážná kombinovaná onemocnění, shodují se desítky organizací napříč regiony, které oslovila Česká televize. Často jde o seniory, kteří propadají systémem sociální i zdravotní pomoci. Protože v Česku většina služeb vznikla v devadesátých letech, kdy se nepočítalo s tak náročnou péčí, bezbariérových míst je pro ně nedostatek. Podle platformy pro sociální bydlení umírají tito lidé o zhruba šestnáct let dříve než běžná populace.