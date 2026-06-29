Česko má za sebou rekordně horkou noc

Noc na pondělí byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na dvanácti místech teplota neklesla pod pětadvacet stupňů Celsia. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na téměř polovině měřicích míst byla noc tropická, během níž teplota neklesne pod dvacet stupňů Celsia.
„Pravděpodobně za sebou máme nejteplejší noc této vlny veder,“ napsal ČHMÚ. Tropická byla noc na pondělí na 48 procentech měřicích míst. Teplota pod dvacet stupňů Celsia neklesla na 129 z 269 meteorologických stanic. Noc na neděli byla tropická na 40 procentech a noc na sobotu na pětině měřicích stanic.
Teplotní rekordy a tropické teploty nad třicet stupňů Celsia zaznamenává Česko od středy v minulém týdnu. O víkendu meteorologové někde naměřili i víc než čtyřicet stupňů. V sobotu a pak i v neděli se zapsal nový absolutní český teplotní rekord, který je 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku.
Kolem 05:00 se pondělní teploty podle ČHMÚ pohybovaly nejčastěji mezi 24 až 19 stupni Celsia, ojediněle bylo i kolem sedmnácti stupňů. „Našla se i místa, kde vůbec neklesly pod pětadvacet stupňů Celsia (například v centru Prahy),“ uvedl.
Na Kvildě bylo osm stupňů
V pražském Klementinu teplota neklesla pod dvacet sedm stupňů Celsia, méně než šestadvacet stupňů teploměr neukázal v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a v Praze na Karlově. Pod 25,5 stupně teplota nešla na dalších dvou místech v Praze – na Floře a ve Kbelích.
Více ochladit se lidé v noci mohli v horských oblastech, vyplývá z mapky, kterou ČHMÚ zveřejnil na facebooku. „Nejnižší teplota byla změřena na šumavské Kvildě-Perle (osm stupňů Celsia), v rámci stanic do nadmořské výšky šest set metrů bylo nejchladněji v Teplicích nad Metují, Zdoňově (14,8 stupně Celsia),“ uvedl.
Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V pondělí ale ještě bude horko. Maximální teploty meteorologové očekávají na západě a severozápadě Čech kolem devětadvaceti stupňů Celsia, jinde v Čechách většinou od 31 do 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne už se mají teplotní maxima pohybovat kolem dvaceti pěti stupňů Celsia.