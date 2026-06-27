Česko má nový absolutní teplotní rekord, padl v Doksanech. Podívejte se na mapu

Dosavadní české teplotní maximum 40,4 stupně Celsia, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku v sobotu odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl na facebooku po 15. hodině Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Stanice Doksany v Ústeckém kraji nečekala do zítřka (neděle), kdy má vlna veder vrcholit, a před malou chvílí naměřila teplotu 40,6 stupně Celsia,“ napsali kolem 15:30 meteorologové.
S ohledem na rostoucí teploty zatím není jasné, jestli budou Doksany sobotním nejteplejším místem v tuzemsku. V pátek stejně jako v několika předchozích dnech tomu tak bylo. Konkrétně v pátek tam bylo 38,1 stupně Celsia. Rekordní hodnota pro 26. červen to ale pro tuto stanici nebyla, v roce 2019 tam bylo ještě o osm desetin stupně tepleji.
Čtyřicetistupňovou teplotu meteorologové kolem 15:00 už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to podle ČHMÚ bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě jeho stanic už v červnu.
Doksany a Řež nejsou zdaleka jedinými místy, kde byla v sobotu naměřena rekordní teplota. Rekord padl na většině meteostanic, z nichž má ČT k dispozici od ČHMÚ data, a to napříč republikou. V západočeské Aši padl rekord o hodnotě 34,5 stupně, ve Vyšším Brodu na jižním cípu Čech naměřili rekord ještě o stupeň vyšší, v severočeském Varnsdorfu činí čerstvý rekord 35 stupňů a v Karviné 35,2 stupně. V Praze se okolo 15:30 nejvyšší naměřené teploty pohybovaly okolo 37 stupňů.
ČHMÚ už v týdnu avizoval, že dosavadní tuzemský absolutní teplotní rekord může být překonán v sobotu i v neděli, přičemž maximální naměřená teplota by se mohla přiblížit, nebo i překonat 41 stupňů. Nejvyšší vedro má být podle předpovědi v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách.