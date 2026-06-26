Některá města letos otevřela opravená koupaliště, jinde ale začátek prázdnin nestihli

Začátek letních prázdnin odstartoval hlavní sezonu koupališť. Zatímco některá města a obce letos otevřely nové biotopy nebo dokončily rozsáhlé rekonstrukce koupališť, jinde práce nabraly zpoždění. Důvodem jsou komplikace při stavbě i změny projektů.
Na konci května už otevřel nový koupací biotop Zátoka v Rosicích u Brna. S jeho výstavbou město začalo v létě 2024, šlo o jeden z jeho největších projektů. Na místě nynější Zátoky byl v minulosti rybník přezdívaný Žabárna, od roku 1930 pak Sluneční lázně. Poslední sezonu sloužilo koupaliště v létě 2011, v roce 2012 byl areál uzavřen.
Prvního července otevře po rekonstrukci koupaliště také v Břeclavi. Práce byly plánované na celou sezonu, nakonec ale skončily s předstihem. „Potřebuje toho ještě hodně dodělat, ale už to jsou spíš drobnější věci,“ řekl místostarosta Jakub Matuška (STAN).
Obec Potůčky na Karlovarsku pak s pomocí dobrovolníků obnovila více než sto let staré přírodní lesní koupaliště v zaniklé obci Pila, které bylo před osmdesáti lety srovnáno se zemí. Do budoucna obec plánuje kvůli zajištění dostatku vody napojit vodní nádrž i brouzdaliště na nově vybudovaný vrt.
Koupaliště začalo ožívat zhruba před čtyřmi lety. „Část kamenů už tam chyběla, zdi se propadaly a místo si vzala příroda. Nadšenci okolo paní Milady Dáňové přišli s nápadem lokalitu vyčistit, vzít si místo do nájmu a provozovat zde bistro. Nám se to zdálo trochu šílené, ale vyšli jsme jim vstříc,“ řekl starosta Vlastimil Ondra (nez.). Náklady na dosavadní práce a těžkou techniku vyčíslil zhruba na dva miliony korun.
Nový kabát mají koupaliště ve Šternberku a Novém Jičíně
Šternberská radnice investovala 20,5 milionu korun do rekonstrukce správní budovy a zázemí městského koupaliště. Díky ní letní areál nabídne návštěvníkům lepší služby. Modernizace začala loni v září a skončila letos v květnu. Šternberské koupaliště zahájilo provoz v červnu.
Městské koupaliště ve Šternberku má venkovní plavecký bazén a dětské brouzdaliště. Součástí areálu jsou také tobogan, skluzavky a hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou, volejbal a basketbal. Po přestavbě vznikl na koupališti otevřený prostor s krytou terasou propojenou s areálem, která nabízí výrazně větší kapacitu pro posezení i aktivní trávení volného času.
Koupaliště na začátku června po rok trvající rekonstrukci otevřel také Nový Jičín. Za práce a vybavení radnice zaplatila 110 milionů korun. Zařízení bude rok fungovat ve zkušebním provozu, aby zhotovitel mohl odstranit případné nedostatky. Původní venkovní bazén pocházel z roku 1979.
Nové bazény mají nerezové vany, přibyly dětské atrakce, tobogan a dvě vířivky s celoročním provozem. Dětský bazének je dvouúrovňový pro menší i větší děti, oddělený splavem a doplněný zábavními prvky. „Současný tobogan má o více než osm metrů delší skluzavku než ten původní. Uzavřený tubus místy prosvětlují různé obrazce, což je velmi efektní,“ uvedl Miroslav Klimpar z městského odboru rozvoje a investic. Z pohledu financí i rozsahu prací šlo o jednu z největších investičních akcí města za poslední desetiletí.
Koupaliště, které opravili dobrovolníci
Také v Brandýse nad Orlicí završili v polovině června tříleté úsilí o obnovu místního koupaliště. Skupina kamarádů mu věnovala tři sezony práce, během nichž areál postupně opravovala.
Pět přátel – Lukáš Nový, Petr Žukovský, Jaroslav Dostál, Alan Hodinář a Petr Stehlík – má koupaliště rádo a vadilo jim, že ho město před pěti lety uzavřelo a nechalo chátrat. Do oprav se pustili svépomocí. Už v roce 2024, kdy začínali, zprovoznili na letní sezonu prostřední malý bazén.
Ačkoli práci odváděli zadarmo, potřebovali materiál, který nakonec vyjde přibližně na 1,7 milionu korun. Část peněz získali od soukromých dárců prostřednictvím platformy Donio, další poskytly Pardubický kraj a město.
Zrekonstruované areály ve Zlínském kraji
Zrekonstruovaná koupaliště před letní sezonou otevřela také města Valašské Meziříčí na Vsetínsku a Vizovice na Zlínsku.
Ve Valašském Meziříčí dostaly plavecký i rekreační bazén včetně brouzdaliště nové nerezové vany. Přibyly vodní atrakce i skluzavka, opravena byla také sluneční terasa s kabinou plavčíků. Přestavba stála více než 50 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že letní měsíce s sebou v posledních letech přinášejí stále více tropických dnů a koupaliště je tak vytížené na maximum, byla jeho rekonstrukce nezbytná,“ řekl při otevření koupaliště starosta Robert Stržínek (ANO).
Ve Vizovicích se před létem otevřelo zrekonstruované koupaliště u sokolovny. Nevyužívané bylo přibližně dvacet let a celý areál chátral. Rekonstrukce se připravovala už dříve, kvůli pandemii covidu-19 ji ale radnice odložila. Obnova město stála 38 milionů korun a patří k jeho největším investicím posledních dvou let.
Dolánky až na konci července
Původní přírodní koupaliště v Dolánkách nechalo město Turnov kvůli havarijnímu stavu před čtvrt stoletím zasypat, zůstalo jen brouzdaliště pro děti. Na vybudování biotopu se pracovalo od loňského října. Nová přírodní nádrž je dlouhá 42 metrů a široká 37 metrů. Biotop má přírodní charakter, proto v něm nebudou žádné atrakce ani parkoviště. Počítá se pouze se stánkem s občerstvením a toaletami.
Práce jsou hotové, do vody ale návštěvníci zatím nesmějí. Areál ještě není zkolaudovaný. Otevření město předpokládá až na konci července. „Potřebujeme, aby nám dorostla tráva, vodní rostliny a aby se nám ve zkušebním provozu zaběhlo čištění celého biotopu,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
Obnovením přírodního koupaliště v Dolánkách, byť v jiné podobě, reagovalo podle starosty Hockeho město na poptávku lidí. Biotop bude v Turnově alternativou k venkovnímu koupališti Maškova zahrada, které patří k nejmodernějším v Libereckém kraji.
Výstavbu areálu Metuje prodloužila úprava projektu
Prodloužila se i výstavba letního areálu Metuje v Novém Městě nad Metují. Lidé si tak budou muset na koupání ještě počkat. Součástí areálu má být bazén s brouzdalištěm. Nahradí původní koupaliště, které bylo řadu let opuštěné a chátralo. Hotové mělo být už v červnu. „Vyskytl se problém se spodní vodou, neplánovali jsme drenážování. Projekt se musel upravovat. Byl tady svah a ten začal ujíždět,“ vysvětlil starosta Nového Města nad Metují Milan Slavík (ODS).
Letní areál Metuje chtějí uvést do zkušebního provozu začátkem srpna. Místní se ale obávají, že ani tento termín se nestihne. Zatím mohou jako alternativu ke koupání zvolit například vodní nádrž Rozkoš nebo okolní města. Nejbližší možnosti jsou vzdálené až patnáct kilometrů.
Po zprovoznění městského areálu budou moci místní využít nejen bazén. V plánu je také sportovní hřiště, zpřístupnění řeky Metuje s písčitou pláží, sauna, cvičení jógy i restaurace. Koupaliště se navíc bude čistit biologicky. Původně měl projekt stát 95 milionů korun. Kvůli vícepracím cena vzrostla o deset milionů korun a nejspíš ještě poroste.
V Lanškrouně se lidé v biotopu vykoupou až za rok
Dokončení biotopového koupaliště na rybníku Dlouhý v Lanškrouně na Orlickoústecku se také protáhne o dva měsíce a stavba bude zhruba o 14 milionů korun dražší. Vyšší náklady souvisejí s využitím kvalitnějších technologií a stavebních postupů, které zajistí delší životnost a odolnost areálu. Stavební práce začaly v polovině loňského roku. Koupaliště mělo být dokončeno na konci srpna, město ale termín posunulo na konec října. První sezonu si lidé užijí až v roce 2027.
„Během stavby projektant po dohodě s námi upravil několik částí projektu. U obvodu koupacího biotopu například nahradí původně navržené ztracené bednění monolitickou betonovou konstrukcí, která zajistí vyšší pevnost a delší životnost celé stavby,“ vysvětlil místostarosta Miloš Smola (3PK).
Změnilo se také řešení dna bazénu. Místo původně plánovaného pískového lože doplní stavbaři betonovou vrstvu, na niž přijde těsnicí fólie. Jiný materiál budou mít i komunikace v areálu. Místo mlatových povrchů bude použit kartáčovaný beton, který je odolnější, méně kluzký a trvanlivější. „Došli jsme k závěru, že je lepší některé prvky upravit už nyní, aby celý areál vydržel déle a lépe odolával provozní zátěži,“ dodal Smola.
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