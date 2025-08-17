Křeč při koupání je vhodné vydýchat, radí instruktorka

Od začátku roku podle vodních záchranářů utonulo 108 lidí. Jeden z posledních případů se stal v Žatci. Dva muži ve člunu na Ohři tam hledali svého utonulého příbuzného. Z vyprávění svědků věděli, že skočil z lávky, a když plaval ke břehu, začal se topit. Měl epilepsii a zřejmě dostal křeč. V takových situacích odborníci radí zachovat klid. „Lehnout si v klidu na vodu, protože lidské tělo v určité poloze plave, vydýchat to,“ přiblížila instruktorka plavání Lucie Kubešová Leišová. Ondřej Pála z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže doporučil v případě pomoci tonoucímu podat lano nebo tyč, osobní zásah je podle něj až poslední varianta.
