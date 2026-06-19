Podívejte se, kde je voda vhodná ke koupání


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ÚZIS

Počasí zve k vodě, ale ne všude je dostatečně čistá. Podívejte se na aktuální mapu míst, kde je podle hygieniků kvalita dostatečná, a kde je lepší vybrat si pro koupání raději jiné místo.

Česko čeká tropický víkend s teplotami nad třicet stupňů Celsia. Už v pátek meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů, jen o něco chladnější má být neděle. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se sice mohou místy objevit silné bouřky, ale obecně bude počasí ideální na koupání a čas u vody.

Problém je, že vyšší teploty zhoršují kvalitu koupacích vod. Tu sledují hygienici a data shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podívejte se, kde je aktuálně voda vhodná ke koupání, a kde ne:

Podobná data existují i pro celou Evropskou unii. Zachycují stav k roku 2025 a odrážejí tedy spíše dlouhodobou kvalitu koupacích vod. Podívejte se na ně zde.

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