Česko čeká tropický víkend, mohou se objevit i silné bouřky

Česko čeká tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. V pátek meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne, mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek budou teploty stoupat k 31 stupňům Celsia, v pátek jsou předpovídaná maxima ještě o tři stupně vyšší. Méně horko bude na severovýchodě – kolem 25 stupňů a v pátek do 31 stupňů. Vrcholem nynější vlny veder by měla být sobota s nejvyššími teplotami 31 až 36 stupňů Celsia. Nedělní maxima budou podle předpovědi o tři stupně nižší, od pondělí by teploměry neměly ukazovat víc než 30 stupňů.
Jasné nebo polojasné nebe může do větší oblačnosti přejít až v neděli a po víkendu. Přeháňky případně bouřky se ve čtvrtek a pátek vyskytnou jen výjimečně nebo ojediněle na horách. V sobotu a v neděli budou přeháňky a bouřky častější, v sobotu hlavně v Čechách. Bouřky mohou být i silné, napršet v nich ojediněle může i 35 litrů vody na metr čtvereční.
Zabouřit i silně může také v pondělí, od úterka počítá předpověď s přeháňkami a bouřkami opět jen ojediněle. Mohlo by se i mírně ochladit, nejvyšší teploty přes den by se kolem poloviny příštího týdne měly pohybovat kolem 25 stupňů.