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Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24

Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 36 stupňů, v mnoha částech Evropy se ale už připravují na mnohem horší dopady – dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci.

Velkou část Evropy čeká v nadcházejících dnech intenzivní vlna veder. Na Pyrenejském poloostrovu a v jižní Francii začala už na přelomu týdne: projevila se mimo jiné mimořádně vysokými teplotami v Galicii, kde teplota na letišti v Coruñi dosáhla 37,7 stupně Celsia, čímž vyrovnala absolutní staniční rekord.

V dalších dnech se ale horký vzduch původem ze severoafrické Sahary postupně rozšíří dál k severovýchodu. Bude se tak dít po zadní straně mohutné tlakové výše, která bude ovlivňovat velkou část evropského kontinentu. Ve čtvrtek se začne projevovat v západní polovině střední Evropy, v pátek zasáhne i Polsko a Slovensko s Maďarskem, v sobotu přechodně pronikne až do Skandinávie. Tam půjde ale jen o krátké jedno až dvoudenní teplé intermezzo s letními teplotami.

Vedro v Česku...

Už v pátek čekají meteorologové v Česku až 34 stupňů, a v sobotu dokonce až 36 stupňů. Nedělní maxima budou podle předpovědi o tři stupně nižší, od pondělí by teploměry neměly ukazovat víc než třicet stupňů. Mírné ochlazení by mohlo přijít v polovině příštího týdne – v té době by se nejvyšší teploty přes den měly pohybovat kolem 25 stupňů.

Co se týče přeháněk, případně bouřek, tak ty se v pátek vyskytnou zřejmě jen výjimečně nebo ojediněle na horách. V sobotu a v neděli mají být přeháňky a bouřky častější, v sobotu hlavně v Čechách. Bouřky mohou být i silné, napršet v nich ojediněle může i 35 litrů vody na metr čtvereční. Zabouřit i silně může také v pondělí, od úterka počítá předpověď s přeháňkami a bouřkami opět jen ojediněle.

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... i v celé Evropě

Ve střední Evropě bude délka období s tropickými teplotami různá – v severní polovině většinou od dvou do čtyř dnů, ukončit to mají v neděli přeháňky a bouřky. Mimochodem víkendové bouřky můžou být i v Česku silné, s kroupami a prudkým přívalovým deštěm, případně i silným větrem. Zatím je ale brzy říct, kde konkrétně je riziko výskytu silných bouřek největší.

Nejteplejším dnem ve střední Evropě bude většinou sobota, kdy teploty mohou ojediněle vyšplhat k 35 nebo 36 stupňům, na jihozápadě Německa dokonce k 38 stupňům. V jižní polovině střední Evropy – tedy v jižním Německu, Rakousku, Maďarsku a na jižním Slovensku – mají teploty nad tropickou třicítku šplhat i po neděli. Sice už většinou nepůjde o hodnoty blízké 35 stupňům, ale délka období s tropickými teplotami může v těchto oblastech přesáhnout deset dnů – modely totiž počítají s možným setrváním teplého vzduchu až do konce předpovědního období, což znamená téměř konec června.

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Ve střední Evropě se dá sice čekat překonání teplotních rekordů, ale většinou to bude na denní úrovni. Zato v jihozápadní Evropě budou překonány i měsíční teplotní rekordy. Nejhůř zasaženou zemí bude Francie, kterou už v květnu postihla intenzivní vlna veder. Tentokrát budou teploty ale – vzhledem k roční době – ještě vyšší. Teploty nad 35 stupňů se zejména v centrálních a jižní částech země budou vyskytovat od čtvrtka.

Vrchol horkého počasí nastane zřejmě na přelomu tohoto a příštího týdne, kdy by teploty mohly lokálně vyšplhat dokonce na čtyřicet stupňů nebo i lehce nad tuto hranici. V mnoha oblastech v jižní polovině Francie se přitom teploty nad pětatřicet stupňů můžou vyskytovat souvisle i po deset dnů – například v Lyonu, v Toulouse a s případnou jednodenní pauzou rovněž v Bordeaux. Půjde o teploty, které budou o deset až patnáct, občas až dvacet stupňů nad obvyklými hodnotami pro druhou polovinu června. Francii kromě vysokých teplot čeká i další prohloubení sucha. To už je teď na mnoha místech zejména v jižní polovině země výrazné, do začátku příštího týdne se často zhorší až na extrémní. Hrozí i vysoké riziko vzniku přírodních požárů.

Horké dny čekají i většinu Pyrenejského poloostrova – teploty zejména ve vnitrozemí budou často šplhat na 33 až 38 stupňů, začátkem příštího týdne častěji i nad čtyřicet a výjimečně by mohly vyšplhat až ke 43 stupňům. Velmi teplo bude také v Itálii, zejména v severní polovině země – teploty v Pádské nížině i Toskánsku často přesáhnou 35 stupňů.

Kromě vysokých denní teplot budou nadcházející dny doprovázeny rovněž teplými nocemi. Ty budou tropické, tedy s minimy, která neklesnou pod dvacet stupňů Celsia, vedle Pyrenejského poloostrova ve většině Francie a občas i v jihozápadních regionech střední Evropy. Zejména ve větších městech se vlivem efektu městského tepelného ostrova můžou objevit i noci „supertropické“, kdy minima zůstanou dokonce nad 25 stupni. Takové teploty už představují značnou zátěž pro místní obyvatele, zejména v bytech bez klimatizace. Ostatně klimatizace poběží v příštích dnech naplno v mnoha zmiňovaných oblastech, což ale vyvolává také obavy z možného přetížení elektrické sítě a lokálních blackoutů.

Problémy pro ledovce

Do problémů mohou tyto vlny veder přivést alpské ledovce. Vedra totiž proniknou i do tamních údolí a i ve vyšších nadmořských výškách budou nadcházející dny mimořádně teplé. Hranice mrazu má stoupnout na více než 4500 metrů, což znamená výskyt mrazu jen na těch nejvyšších vrcholech.

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I v nadmořské výšce kolem tří tisíc metrů totiž mají teploty dosahovat dvouciferných hodnot. Mnohé ledovcové jazyky sahají i do výšky dvou tisíc metrů, kde mohou teploty dosáhnout téměř dvaceti stupňů Celsia. Problém ještě zhoršuje fakt, že ledovce mají letos velmi malou ochranu. V celých Alpách je ve vyšších nadmořských výškách jen asi polovina sněhu ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Pod hranicí 2,5 tisíce až tři tisíce metrů jsou mnohé ledovcové jazyky už zcela bez sněhu.

Jakmile tato ochranná sněhová pokrývka zmizí, ledovcový led je přímo vystaven slunci a teplu. Během jediného teplého letního dne může dojít ke ztrátě až deseti centimetrů ledu.

Červnová horka nejsou výjimečná, vlny veder ano

Závěrem je vhodné zdůraznit, že výskyt tropických teplot v Česku není v červnu nic neobvyklého, ostatně nejvyšší teplota naměřená v tomto měsíci činí 39 stupňů a pochází z 19. června 2022, kdy byla naměřena v Husinci, Řeži severně od Prahy. Nicméně delší vlny veder jsou ve střední Evropě obvyklé až během července a srpna. Na druhé straně, probíhající změna klimatu, která zvyšuje teplotní úroveň, znamená i dřívější výskyt vln veder, tedy právě během června.

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Jejich dopad přitom umocňuje dlouhý den, po který může svítit slunce, a vést tak k dlouhotrvajícímu, vícehodinovému období s vysokými teplotami například ve srovnání s druhou polovinou srpna, kdy je den asi o dvě hodiny kratší. Navíc během krátké noci se vzduch ochladí na příjemnější teplotu pro účinnější větrání ložnic často až k ránu. Důsledkem pak je často málo kvalitní spánek obyvatel v zasažené oblasti s možnými dalšími zdravotními dopady.

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