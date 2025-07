Je v kanceláři horko nebo zima? Obraťte se na svého šéfa

„Zaměstnavatel obecně musí vytvářet pracovní prostředí tak, aby bylo zdraví příznivé. To znamená, má odhalovat rizika a pak se je pokusit eliminovat. Třeba zjistí, že má být opravdu teplo, přijde na pracoviště a provádí ideálně kalibrovaným teploměrem nějaké první zkušební měření,“ vysvětlila ve Studiu 6 advokátka zaměřená na pracovní právo Jana Štěpničková Strachová.

Pokud například zaměstnavatel zjistí, že je v místnosti 25 stupňů Celsia, tak je to v případě kanceláře v pořádku. „V případě středně fyzicky náročných aktivit už jsme v pásmu, kde by měl zaměstnavatel zahajovat nějaké kroky. A v případě horníků v dolech, tak už jsme v pásmu, kdy jsme v podstatě ve velkém riziku a musíme zavádět bezpečnostní pauzy, podávat ochranné nápoje, což není totéž jako klasický pitný režim a musíme se všemi prostředky snažit to eliminovat,“ uvedla Štěpničková Strachová.

Záleží tak na typu práce, protože zaměstnavatel má poměrně velkou škálu možností, jak s horkem naložit. Například nejvýše povolená standardní teplota je 32 stupňů, a tu mají třeba řidiči MHD, protože se podle advokátky ví, v jakých podmínkách musí pracovat a že přitom v práci sedí.