Příliš horko na práci. Zemědělci nebudou mít dost sil na sklizeň, varuje studie

Do konce století by produktivita práce v klíčových zemědělských oblastech planety, jako je Pákistán a Indie, mohla klesnout až na čtyřicet procent současného stavu. V dalších důležitých oblastech pěstování plodin v jihovýchodní a jižní Asii, západní a střední Africe a na severu Jižní Ameriky se očekává snížení fyzické pracovní kapacity na 70 procent.

Vědce nejvíc zajímalo, co se s tím dá vlastně dělat. Znát problém je jen první krok k tomu problém vyřešit – a tak dosadili do svých modelů různé možnosti, jež by mohly pracovní efektivitu zase zvýšit. Ukázalo se, že přechod na noční práci nebo práci ve stínu, který by snížil přímé sluneční záření, by vedl ke zvýšení produktivity pracovníků o pět až 10 procent.

Druhou zkoumanou možností je zvýšit celosvětové využívání mechanických strojů a zařízení, která mohou práci ulehčit, hlavně u extrémně těžké činnosti. V Evropě se může zdát, že to je něco zcela běžného, ale zejména v rozvojových zemích je mechanizace stále spíše výjimkou než pravidlem. Tam modely ukazují, že aby se podařilo udržet sklizně na současné úrovni, musela by se celková mechanizace zvýšit asi o čtvrtinu.