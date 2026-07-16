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Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Podle Radiožurnálu policisté poslanci zabavili také několik střelných zbraní. Policie se k případu nevyjádřila, případ má podle ní na starosti Okresní státní zastupitelství v Děčíně.

Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se odehrál minulý týden, uvádí Radiožurnál. Policie podle něj následně vykázala Foldynu na 14 dní z domu na okraji Děčína a zakázali mu, aby ženu jakkoli kontaktoval. Vykázání z domu poslanec potvrdil, když ho Radiožurnál ve středu zastihl ve sněmovně. O detailech ale mluvit odmítl.

Na otázku, jestli se cítí být nevinný, třikrát zopakoval: „Jistě“, uvedl Radiožurnál. Na dotaz agentury ČTK poslanec odpověděl, že nemá, co by komentoval, a zavěsil. Foldynova manželka Radiožurnálu řekla, že nemůže nic říci, má embargo od policie.

Komentovat to blíže nechtěl ani děčínský okresní státní zástupce Lukáš Otipka. „K této věci státní zastupitelství v tuto chvíli nemá žádný komentář. Obecně lze říct, že případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné a žádný komentář k tomu v tuto chvíli není,“ uvedl. Dále sdělil, že v průběhu čtvrtka vydají tiskovou zprávu. „Vše, co k tomu můžeme říci, bude v té tiskové zprávě,“ dodal Otipka.

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Novela nově umožňuje vykázat podezřelého na 14 dní z domu

Do loňského července mohla policie vykázat člověka podezřelého z domácího násilí z bytu na deset dní. Novela občanského zákoníku lhůtu prodloužila na 14 dní. Po celou tu dobu se takový člověk nesmí k oběti přiblížit, ani ji kontaktovat. Pokud by zákaz porušil, dopustil by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až dvouleté vězení.

Jaroslav Foldyna se angažuje v politice od roku 2000. Od té doby, až na jednu přestávku v letech 2012 až 2016, je zastupitelem Ústeckého kraje, býval i náměstkem ústeckého hejtmana. Od roku 2010 je poslancem. Nejprve byl členem ČSSD, od roku 2020 je v SPD.

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Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Podle Radiožurnálu policisté poslanci zabavili také několik střelných zbraní. Policie se k případu nevyjádřila, případ má podle ní na starosti Okresní státní zastupitelství v Děčíně.
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