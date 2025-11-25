Ženy ohrožené násilím volají na novou linku pomoci častěji


před 32 mminutami

Počet hovorů na linky pro ženy ohrožené násilím stoupl meziročně téměř o polovinu. České televizi to potvrdila nezisková organizace Rosa – centrum pro ženy, která linky provozuje. Většina telefonátů mířila na nové číslo, které v Česku funguje přesně rok.

„Já nevím, jestli volám správně, jestli k vám patřím. Manžel mě jen párkrát zfackoval a dvakrát mě škrtil,“ cituje anonymně Rosa – centrum pro ženy hlas z jednoho z telefonátů.

Od listopadu 2024 do 31. října 2025 přijaly obě linky – nová evropská 116 016 a starší tuzemská 800 60 50 80 – 1762 hovorů, řekla ČT vedoucí sociálních služeb Rosa – centrum pro ženy Branislava Marvánová Vargová. „Představuje to nárůst o 47 procent oproti stejnému období o rok dříve,“ uvedla. Tehdy linka přijala 1198 hovorů.

„Často volají ženy, které si nejsou jisté, zda to, co doma zažívají, lze považovat za domácí násilí, a chtějí situaci konzultovat a získat zpětnou vazbu. Významnou skupinu hovorů tvoří ženy, které se ocitly v akutní krizové situaci a potřebují radu, jak zvýšit svou bezpečnost nebo jak se zachovat v dané situaci,“ vysvětluje Marvánová Vargová.

Krizová situace může být způsobena například napadením, vyhrožováním, zastrašováním nebo jiným projevem násilí ze strany partnera či bývalého partnera. „Roste nám nejen počet hovorů, ale i počty klientek docházejících osobně do poradny. Čím více se o násilí hovoří, tím více mají oběti odvahu o násilí také hovořit a vyhledat pomoc,“ dodává zástupkyně ředitelky centra Rosa Martina Hronová.

Linku pro ženy ohrožené násilím využívají buď přímo oběti domácího násilí, nebo i jejich blízcí. „Linka je určena také pro podporu dalších rodinných příslušníků, kteří chtějí obětem nabídnout pomoc, jejich známým, kolegům a kolegyním ze zaměstnání,“ dodává Hronová.

Na nové lince přijímají hovor přímo sociální pracovnice, stejně jako u staršího čísla. I to stále funguje, ale dál ho vedení nepropaguje a mělo by začít sloužit spíše jako informační linka.

Pobyt na utajené adrese, strach o život

Sociální pracovnice pomáhají ženám vyhodnotit rizika a sestavit bezpečnostní plán. „V několika případech jsme na základě hovoru kontaktovali složky integrovaného záchranného systému, protože volající byla bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,“ upozorňuje Marvánová Vargová.

Jedním z řešení je také bezplatný krizový pobyt na utajené adrese. Od ledna ho centrum umožnilo 23 ženám s 32 dětmi, podobně jako minulý rok. Osmnáct z ubytovaných žen uvedlo vážnou obavu o svůj život.

Na číslo 116 016 se lze obrátit anonymně nebo také ze zahraničí, protože funguje po celé Evropské unii. „Na lince je v současné době vždy jedna pracovnice, i když technicky je služba dimenzovaná tak, že může přijmout až tři hovory současně, k čemuž se chceme v roce 2026 a 2027 přiblížit,“ říká Hronová.

Rada Evropy rozhodla o vzniku jednotné bezplatné nonstop linky v roce 2022. Rosa – centrum pro ženy se k jejímu provozu dostala přes výběrové řízení vypsané Českým telekomunikačním úřadem. Letos fungovala linka z příspěvku ministerstva vnitra ve výši 140 tisíc korun na telefonní poplatky a technické vybavení.

Další finance na provoz linky poskytla Nadace Vodafone. Pro příští rok bude Rosa – centrum pro ženy žádat o dotaci pro sociální služby od ministerstva práce a sociálních věcí.

