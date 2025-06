Od července platí přesnější vymezení domácího násilí a další novely

Červenec přináší hned několik nových zákonů, novel a podzákonných předpisů. Jsou mezi nimi například změny v ochraně proti domácímu násilí, vytvoření dětského ombudsmana, nový zákon o regulaci lobbování, změny v předpisech týkajících se vojáků z povolání či nová CHKO Soutok. Všechny novely a nová nařízení nabývají účinnosti 1. července.

Ochrana obětí domácího násilí

Novela občanského zákoníku obsahuje výslovné a jednoznačné vymezení domácího násilí, což má přispět k lepší ochraně jeho obětí. Policisté, justice i intervenční centra by díky změně měli postupovat v obdobných případech domácího násilí stejně.

Domácím násilím bude podle předlohy „veškeré násilné jednání vůči oběti, při kterém zpravidla dochází ke zneužívání moci nebo nerovného postavení“. Součástí vymezení je to, že při násilí bylo nebo mělo být neoprávněně zasaženo do tělesné integrity oběti nebo do její duševní integrity, svobody, důstojnosti, vážnosti, cti či soukromí nebo byla vážně ohrožena či narušena schopnost oběti uspokojovat potřeby její nebo členů společné domácnosti.