Ombudsman chrání práva už čtvrt století. Funkce se proměňuje

Národní lidskoprávní instituce (NHRI) se včlení do jeho stávajících činností a dojít má k ještě větší spolupráci napříč celou kanceláří ombudsmana. „Rozšíření působení oblastí ombudsmana směrem k lidskoprávní instituci je v první řadě otázkou šíře jeho mandátu po věcné stránce. Jde o to, jaké všechny oblasti může pokrývat,“ poznamenal Schorm.

Dětský ombudsman

Od července také začne fungovat institut dětského ombudsmana, který bude samostatnou institucí. Vzhledem k tomu, že dětský ombudsman ale dosud není zvolen, jeho povinnosti bude vykonávat právě Schorm.

Kvůli novinkám bude ombudsman jednat s ministerstvem financí o navýšení rozpočtu a počtu zaměstnanců. „Budeme chtít mluvit o situaci po 1. červenci, technicky by to vyžadovalo přijetí rozpočtového opatření. Dovedli bychom si představit navýšení o dvanáct pracovníků, což by bylo pro nás realistické do konce roku nabrat,“ řekl Schorm. V kanceláři ombudsmana pracuje tento rok na 170 lidí, obdobně jako loni.

„Nevíme, kolik nových pracovníků dostaneme. Ale má-li dětský ombudsman chodit k soudu, tak k tomu také potřebujeme kvalifikované lidi. Budoucnost se bude vyvíjet podle toho, jak budeme finančně a rozpočtově zajištěni,“ poznamenal Křeček.