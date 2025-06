PŘEHLEDNĚ: Vyměněný řidičák lze od července vyzvednout i ve výdejním boxu

Kvůli výměně nebo ztrátě řidičského průkazu už nebude potřeba chodit na úřad. Od července si lidé budou moci nechat doručit řidičský průkaz do některého z deseti tisíc výdejních boxů a dalších výdejních míst. Doposud bylo nutné řidičák vyzvednout v jednom z 206 úřadů obcí s rozšířenou působností. Nadále bude i možné nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností.

Jak lze výměnu řidičáku provézt digitálně? Kdy bude k vyzvednutí?

Stačí se přihlásit do Portálu dopravy skrze bankovní identitu nebo mobilní klíč eGovernmentu a zvolit výměnu průkazu. Dále zvolit výdejní box, kde bude průkaz k vyzvednutí. Lhůty jsou platné pro vydání řidičských průkazů, což je dvacet pracovních dní, ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dní. Nutné je přičíst dopravu do výdejních míst, která zpravidla činí jeden až dva dny.

Bude možné zásilku sledovat? Jak se dozvím, že je řidičák připravený k vyzvednutí?

Zásilku je možné sledovat, v e-mailové notifikaci bude uveden odkaz. O vyzvednutí bude žadatel informován SMS zprávou/e-mailem ze strany Balíkovny nebo v Portálu dopravy.

Jak dlouho mám na to, abych si řidičák vyzvedl?

O délce uložení je uživatel vždy informován SMS zprávou nebo e-mailem.

Co potřebuji k vyzvednutí z boxu/výdejního místa?

Kód, který je součástí notifikace o doručení do výdejního místa.

Může za mě řidičák vyzvednout někdo jiný?

Ano, řidičský průkaz může vyzvednout někdo jiný, pokud má kód pro vyzvednutí.

Co se stane, když si řidičák nevyzvednu? Bude odeslán na úřad? Pokud ano, na který?

Pokud řidičský průkaz/kartu řidiče nelze vyzvednout včas, bude dopravce zásilku doručovat na obec s rozšířenou působností vyřizující žádost.

Bude nadále možné podat žádost on-line, ale vyzvednout na úřadě?

Ano, bude možné podat žádost on-line a vyzvednout řidičský průkaz na vybraném úřadu obce s rozšířenou působností.

Bude možné nadále si vyřídit řidičský průkaz i na úřadě bez on-line podání?

Ano, tato možnost bude.

Co dělat se starým řidičákem? Můžu si ho nechat?

Starý řidičský průkaz není potřeba nikam odnášet, je nutné jej znehodnotit, podobně, jako je tomu v případě platebních karet po pozbytí jejich platnosti. Lze ho i donést na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Je možné zaslání i do zahraničí?

Zasílání českých řidičských průkazů do zahraničí možné nebude.