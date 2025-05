Zákony o podpoře bydlení a o regulaci lobbování budou patřit mezi hlavní body středeční schůze Senátu. Horní parlamentní komora bude schvalovat také novely o vojenské policii a o ozbrojených silách. Na základě dřívějšího projednávání norem ve svých výborech by většinu předloh mohla horní komora schválit beze změn. Nejméně jistý je osud zákona o regulaci lobbování, jehož přijetí senátní ústavně-právní výbor nedoporučil, byť jej ve sněmovně podpořila i část opozice.

Zákon o podpoře bydlení by mohl podle vlády pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí. Počítá například se zřízením sítě kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství směřující k prevenci ztráty bydlení. Vzniknout má také dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a finančních příspěvků pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.

Vojenská policie a novela o ozbrojených silách

Horní komora by měla projednat rovněž rozšíření pravomocí Vojenské policie, které má přinést novela, již sněmovna schválila téměř jednomyslně. Vojenským policistům například umožní využívat drony a zároveň zamezovat jejich provozu. K jejich pravomocím přibude zadržení řidičského průkazu nebo vstup na pozemek, pokud by to bylo nezbytné pro ochranu života nebo zdraví lidí. Předloha navíc zpřísňuje postihy za neoprávněné používání vojenského stejnokroje.

Velkou podporu měla i novela o ozbrojených silách, podle níž budou některé vojenské bezpilotní letouny podléhat jednoduššímu způsobu certifikace než pilotovaná letecká technika. Úprava má podle ministerstva obrany mimo jiné usnadnit zavádění nových bezpilotních letadel do výzbroje armády.