Vláda schválila návrh zákona o lobbingu i úlevu na zálohách na sociální pojištění pro nové podnikatele

Premiér Petr Fiala (ODS) po jednání vlády oznámil, že se česko-slovenské mezivládní konzultace v příštích týdnech či měsících neuskuteční, český kabinet to nepovažuje za vhodné. Ministři také po několika odkladech schválili návrh nového zákona o lobbingu. Kabinet měl předpis poprvé na programu koncem ledna, ale proti předloze ministerstva spravedlnosti vyjádřili určité výhrady Piráti. Vláda podpořila i úlevu u záloh na sociální pojištění pro nové podnikatele a schválila například zahájení projektu pro zahraniční investici v Dolní Lutyni. Na Karvinsku by proto mohla vyrůst továrna na výrobu baterií do elektromobilů.

Kabinet zároveň schválil novelu, že začínající podnikatelé možná nebudou muset po určitou dobu od zahájení samostatné výdělečné činnosti platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné by mohli uhradit při jeho řádném ročním zúčtování. Opatření by mělo podle pětice předkladatelů ze všech vládních stran pomoci lidem při zahájení podnikání zejména tím, že jim vylepší rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Fiala po jednání vlády uvedl, že více než dvě pětiny lidí odrazuje od podnikání nedostatek peněz včetně financí na povinné platby. „Toto je snaha koalice situaci změnit a novým podnikatelům rozjezd podnikání usnadnit,“ zdůraznil. Novela podle něj sníží vstupní náklady podnikání a pomůže mladé lidi motivovat.

Za začínající podnikatele by se podle ní považovali i ti bývalí, kteří neprovozovali samostatnou výdělečnou činnost nejméně pět předchozích let. Opatření by se nevztahovalo na podnikatele, kteří se přihlásili u finančního úřadu ke vstupu do paušálního režimu. Novela by měla být účinná od příštího roku.

Zákon o lobbingu má omezit korupční hrozby

Nový zákon o lobbingu, jehož návrh schválila vláda, má stanovit transparentní pravidla pro lobbování a omezit hrozby korupce, střetu zájmů nebo klientelismu. Předpis, který projedná parlament, počítá s registrem pro evidenci lobbistů i lobbovaných. Lobbisté také mají mít povinnost svou činnost ohlásit ministerstvu spravedlnosti.

Zákon, jehož schvalování vláda v lednu a únoru opakovaně odložila, by měl začít platit od druhé poloviny roku 2025.

Lobbování označuje návrh za legitimní součást demokratického procesu, pro kterou však aktuálně nejsou nastavena pravidla, což se odráží i na negativním vnímání lobbování. O zavedení zákonných pravidel se v Česku dlouhodobě diskutuje, v minulém volebním období sněmovna vládní návrh schválit nestihla. Přijetí regulace lobbingu do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy.