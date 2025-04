Dárců kostní dřeně přibývá, devítiletý Matěj ale na vhodného stále čeká

ČT24

, kma

před 43 m minutami | Zdroj: ČT24

6 minut Události: Obrovský zájem o darování kostní dřeně Zdroj: ČT24

Nebývalý zájem o zápis do registrů dárců kostní dřeně znamená naději nejen pro vážně nemocnou dvouletou Madlen s hematologickým onemocněním, ale také pro další dospělé i dětské pacienty. Registry i po dvou týdnech přijímají denně stovky až tisíce lidí. Na vhodného dárce zatím marně čeká například devítiletý Matěj ze Zlína s vzácnou poruchou krvetvorby.

Zlínský školák se od narození potýká se vzácnou diagnózou – Diamond-Blackfanovou anémií. Trpí nedostatkem červených krvinek, s čímž mu pomáhají pouze pravidelné transfuze, kterých absolvoval již 110. „Dostane tak (...) červené krvinky, hemoglobin, na nějakou hodnotu, se kterou je schopný fungovat další čtyři týdny,“ popsal Matějův otec Michal Křižka. Po narození zdravého mladšího bratra se ukázalo, že není vhodným dárcem, a tak začal souboj s časem. „Aktivně (dárce) hledáme v intenzivní spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně a jeho moravskou sekcí. Mám pocit, odvedly obrovský kus práce za posledních pár let. No a věříme, že se stane to, na co mnozí další čekají,“ uvedl chlapcův otec. Transplantaci chtějí lékaři provést dříve, než Matějovi bude deset let a s dospíváním vzroste riziko komplikací.

Rozpočty registrů nebyly na zájem připraveny Český registr dárců krvetvorných buněk i Český národní registr dárců se shodují na obrovském zájmu o dárcovství kostní dřeně ze strany veřejnosti. Vlnu solidarity zvedl příběh dvouleté Madlen s hematologickým onemocněním. Registry teď denně přijímají stovky až tisíce lidí. Připravené na to nebyly ani jejich rozpočty, přesto však vylučují, že by zájemce musely odmítat. Nyní hledají dárce pro více než sto lidí.

Odběrové sety nově přihlášených dárců kostní dřeně putují k otestování DNA do zahraničí, konkrétně do Spojených států. „Laboratoř, která pro nás vzorky zpracovává, funguje víceméně jako továrna, kdežto Česko je malé a my si nemůžeme dovolit zde mít tyto stroje v takovém množství,“ vysvětlila vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Marie Kuříková. Nově zaregistrovaný dárce dle Kuříkové stojí zhruba tisíc korun. Loni na ně registr vydal zhruba dva miliony. „Snažíme se shánět peníze od dalších firem, od dalších sponzorů a ty dárce samozřejmě musíme otestovat, musíme a chceme a uděláme to,“ doplnila Kuříková. Běžný rozpočet druhého z českých registrů je dvanáct milionů. „Když se dnes všechno podaří, (...) tak bychom mohli překročit hranici deseti tisíc. Běžně máme deset tisíc za celý rok,“ uvádí mluvčí Českého národního registru dárců Klára Conková.