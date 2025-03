Tisíce lidí se hlásí do registrů dárců kostní dřeně, i kvůli nemocné Madlen

Za poslední týden se do dvou tuzemských registrů dárců kostní dřeně přihlásilo na dva tisíce lidí. Ten při IKEMu během víkendu zapsal tolik jmen, kolik obvykle za čtyři měsíce. Další nábory se chystají tento týden v regionech. Novým dárcem se může stát téměř kdokoliv od 18 do 40 let.

Hromadně je z IKEMu pošlou do specializovaných laboratoří, kde budou z DNA zjišťovat dvanáct transplantačních znaků. Potřeba je co největší shoda se znaky pacienta. „U dárců, kteří vstupují v současné době, budeme mít výsledky vyšetření nejdříve za měsíc,“ uvedla lékařka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Lenka Záhlavová.

„Šance na úspěch a úplné uzdravení je až padesát procent. Zároveň jsme zahájili hledání nepříbuzného dárce v registrech,“ dodala k případu vedoucí Transplantační jednotky FN Motol Martina Formánková. V registrech zůstávají údaje o dárcích zhruba do jejich 55 let, věk závisí na konkrétním registru. Jen ve složkách v IKEMu je jich na čtyřicet tisíc. Ročně vypadne 700 z nich kvůli věku.

Vhodní dárci a registrace

„Pro výsledek transplantace je vždy lepší mladší dárce. Je doloženo, že každých deset let k mladšímu věku zlepšuje výsledky transplantace o tři až deset procent,“ řekl vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně Pavel Jindra.

Jen jeden z deseti vybraných dárců podstupuje odběr kostní dřeně v narkóze. Většina absolvuje odběr ze žíly, při kterém se z krve separují krvetvorné buňky. Buněk se odebere okolo 150 až 200 ml, ostatní buňky, které lékaři nepotřebují, se vracejí zpátky. Odběr trvá přibližně čtyři hodiny, doplnila informace o odběru vedoucí aferetického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Zdenka Gašová.

Nábory dárců se teď přesouvají do regionů. Například pro úterý v Jihlavě nachystala zázemí Vysoká škola polytechnická. „V průběhu celého dopoledne, to znamená od půl deváté do čtrnácti hodin, se může dostavit i široká veřejnost,“ řekl organizátor akce Daruj život Zdeněk Veselý.

Tedy zdraví lidé do čtyřiceti let věku včetně. Stejný věkový limit platí i ve středu pro Bohumín a o den později pro Olomouc. Naopak ve Vlašimi, Příbrami a Pelhřimově se můžou hlásit lidé maximálně do 35 let. Záleží na tom, který ze dvou registrů v tuzemsku nábor pořádá.