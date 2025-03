Vhodného dárce kostní dřeně nemá přes sto pacientů, jedním je i malá Madlen

Madlen byla dvacet měsíců úplně zdravé dítě. Jen jednou onemocněla s vysokými horečkami. Na začátku března jeli do nemocnice s vyrážkou.

„Nepřisuzoval jsem tomu nějakou extra váhu, očekával jsem, že je to typicky z rajčat, protože rajčata miluje. Nicméně se ukázalo, že se nejedná o vyrážku, ale že se jedná o petechie, což je takový finální příznak absolutního nedostatku krevních destiček,“ řekl otec Madlen Lukáš Přibyl.

V nemocnici si ji už nechali. Nikoho jiného kromě rodiny k ní nepouští. Otec za ní může jen v roušce. Malé Madlen už totiž nefunguje imunitní systém.

„Ono to na ní skoro ani nepoznáte, čímž je to možná ještě záludnější. Byl jsem s ní třeba na oddělení a ona si hrála s panenkou. Až nepochopitelné, protože má v téhle chvíli hodnoty takové, že většina lidí by už spala a byla by taková hybernovaná,“ doplnil Přibyl.

„Madlenka má onemocnění, které se nazývá těžká aplastická anémie. Znamená to, že v kostní dřeni se vlastně přestanou tvořit bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky, ale je to onemocnění velmi vážné a bez adekvátní léčby dlouhodobě neslučitelné se životem,” uvedla o diagnostice vedoucí transplantační jednotky Fakultní nemocnice v Motole Renata Formánková.

Zachránit by ji mohl dárce

Teď v rámci léčby zkouší imunosupresiva. Zachránit by ji mohl vhodný dárce kostní dřeně. Největší šance na úspěch je u sourozenců. Madlen má tři, ale ani jeden se jako dárce pro sestru nehodí.

Krevní skupina zde hraje podružnou roli, klíčová je shoda genetická. Každý člověk získá od matky a otce po pěti konkrétních znacích, které rozhodují o tom, jestli transplantace bude úspěšná. A lékaři tak hledají ideálně shodu u všech znaků –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tedy 10 z 10.