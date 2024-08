Muž přišel o nohy a zachránila ho transfuze. Sám se stal dárcem

Cizí krev mu před pěti let zachránila život, teď chce Jan Pleva pomáhat jiným. „Když to jde, tak proč ne. Krve není nikdy dost. Samozřejmě ji nejde vrátit v takovém množství, protože by mě celého vycucli,“ poznamenal. „Je to už pět let. Snažím se koukat dopředu, do budoucnosti,“ dodal. Dnes se už prý cítí naprosto v pořádku, nebere léky a nemá dietu.

Podle primářky transfuzního a tkáňového oddělení Hany Lejdarové jde o prvního dárce krve ve Fakultní nemocnici Brno, který má za sebou tak vážné poranění. „Podobné případy zranění řešíme zhruba dvakrát měsíčně. Dárce tohoto typu, který přišel o obě dolní končetiny, však nemáme,“ uvedla.