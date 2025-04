Všudypřítomný protein je trend, může ale škodit

Jakkoliv se tím vyvolává dojem, že jde o zdravou potravinu, podle nutričního experta Martina Jelínka je procentuální množství bílkovin na obalu nepodstatnou informací. Primárním zájmem by prý mělo být hodnocení kvality výrobků nikoliv na základě nutričního složení, ale ve smyslu průmyslových zásahů do potraviny při zpracování.

Je to vlastně obyčejný makový šnek, který v úseku sladkého pečiva prodává většina pekařství. Na obalu má ale napsáno, že jde o pochutinu s obsahem dvaceti procent proteinu. Když se podíváte přímo do složení, zjistíte, že kromě ingrediencí jako mák, cukr, přidaných zahušťovadel, konzervantů nebo želírovacích látek obsahuje i hrachový a pšeničný protein.

Posedlost proteinem přidaným do potravin a nápojů je fenomén v celém západním světě. „Ale lidi, slyšeli jste o vejci? Co takhle kuře?“ ptal se nedávno trochu sarkasticky list The Wall Street Journal. Ten píše, že ve Spojených státech se popularita proteinu rozmohla společně s léky na hubnutí. Mnoho jejich uživatelů se snaží zvýšit příjem bílkovin, aby kompenzovali ztracenou svalovou hmotu. Zvýšený zájem potvrzuje i česká Potravinářská komora.

„Čisté proteiny jsou již na trhu několik desítek let, nicméně do potravin se začaly masivněji přidávat až v posledních zhruba pěti letech,“ říká její mluvčí Marek Zemánek. Podle něj popularita těchto produktů roste hlavně u mladší generace, nejen to je ale důvod, proč do budoucna lze v této oblasti očekávat další rozvoj.

„Výrobci se totiž zaměřují na zlepšování chuťových vlastností a textury výrobků, které byly pro výrobky s vyšším obsahem bílkovin často limitující. Díky novým technologiím se také daří snižovat obsah nežádoucích nasycených mastných kyselin, cukrů a soli,“ tvrdí Zemánek.