Začínající živnostníci by mohli odložit zálohy za sociální pojištění, zvažuje vláda

Začínající podnikatelé by v prvních měsících nemuseli platit zálohy na sociální pojistné. Počítá s tím koaliční návrh, který má živnostníkům při startu ulevit od vysokých nákladů. Úplně se ale odvodu nevyhnou, doplatit ho budou muset zpětně. Podle části opozice se tak o žádnou pomoc nejedná.

„Nejdřív jim zvedly odvody a teď se prostě snaží jim nějak pomoci. My podpoříme cokoliv, co živnostníkům pomůže, ale vůbec je trestuhodné, že jim odvody byly zvýšeny,“ myslí si předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Na rozdíl od sociálního pojištění, které je příjmem státního rozpočtu, a státní rozpočet si zkrátka na ty peníze počká, tak zdravotní pojištění je přímo příjmem zdravotních pojišťoven, což by samozřejmě přineslo problémy,“ vysvětluje místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS).

Změna by v prvních dvou letech účinnosti znamenala pro rozpočet výpadek necelých čtyř miliard. Stát by ale o tyto peníze nepřišel, jen by je získal později. Koalice chce normu ve sněmovně projednat zrychleně. SPD je proti.

„Určitě to budeme chtít projednat řádně, protože tohle moc smysl nedává, tohle ve skutečnosti není žádná podpora,“ říká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).



Vládní lidovci pracují i na dalších úlevách pro podnikatele. „Zvažujeme, že bychom se nějakým způsobem pokusili zvýhodnit drobné podnikatele, kteří jsou zejména v okrajových částech republiky, v krajích, které jsou relativně vyloučeny,“ popisuje poslanec Michael Kohajda (KDU-ČSL) myšlenky o nižších odvodech.

Návrh na odložení záloh posoudí vláda, má na to třicet dní. Změny mají platit od ledna příštího roku.