Na Karvinsku by mohla vzniknout gigafactory, v okolí se s továrnou dosud nepočítalo

Na Karvinsku by mohla vyrůst továrna na výrobu baterií do elektromobilů, vyplývá to z dokumentů, které dostali na čtvrteční jednání zastupitelé Moravskoslezského kraje. Stavba by měla stát mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi. V lokalitě se ale dosud se zřízením průmyslové zóny nepočítalo.

Stát chce podle serveru iRozhlas .cz v Dolní Lutyni postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut za 200 miliard korun. Vláda podle něj už jedná s konkrétním investorem, kterého ale odmítla jmenovat. Starostové okolních obcí jsou podle iRozhlasu k projektu skeptičtí.

Starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek (STAN) řekl, že ví o tom, že se o obci jako o místu pro vybudování strategické továrny uvažuje, ale nemá k tomu žádné bližší informace. „Určitě to rozdělí obec, někteří budou pro, někteří budou proti. To území je na náš průmyslový region až nezvykle takové přírodní. My vůbec nic nevíme, s žádným potenciálním investorem nejednáme. Víme, že se něco chystá, ale nevíme co. Kdyby to vláda schválila, tak aspoň budeme vědět, na čem jsme,“ poznamenal Buzek.