Vojenská policie šetří dodávky dronů pro Ukrajinu. Diskuse neměla být veřejná, tvrdí senátor Fischer

Vojenská policie prověřuje podezření související s vývozem dronů z Česka na Ukrajinu. Jde například o možné zneužívání diplomatických pasů a údajné pašování dronů ze strany armády. Týká se to projektu Nemesis, který organizuje spolek Skupina D, informovala v neděli ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Místopředseda sněmovního výboru pro obranu poslanec Pavel Růžička (ANO) ji v pondělním pořadu Události, komentáře podpořil s tím, že vše má být vyšetřeno. Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nestr. – člen klubu ODS a TOP 09) pak k současné veřejné diskusi řekl, že vše se mělo řešit za „zavřenými dveřmi".

„Je potřeba sporné věci řešit, ale nedělal bych to na veřejnosti,“ soudí senátor Fischer. Podle něho by měly zůstat zakryty, protože se týkají informací velmi důležitých nejen pro Ukrajinu, ale pro Českou republiku. Zmínil potřebu při tom všem vidět „velký obraz“. Tedy to, že na Ukrajině probíhá bitva o budoucnost Evropy a je nutné mít informace o nejnovějších způsobech válčení. „Neměli bychom zapomenout na bezpečnost ČR a obranyschopnost státu.“

Poslanec Růžička zmínil, že vše odstartovala jeho interpelace z 29. května 2024, po které se tři čtvrtě roku nic nedělo. Pak mu prý ministryně po zadání vnitřního auditu odepsala, že pochybnosti, které má on, má i ona. Dodal, že po auditu si některá zjištění řeší samo ministerstvo v rámci kázeňských pravomocí a něco předalo vojenské policii. Za některá pochybení podle Růžičky může velitel speciálních sil Miroslav Hofírek a jeho nadřízený, náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

Obvinění jsou vážná, říká Černochová

Ministryně obrany považuje obvinění za vážná. „Já, jako ministryně obrany, musím dbát na to, aby vše, co probíhá, probíhalo transparentně. Aby nebyla obvinění, že jsou zneužíváni vojáci nebo že se pašují nějaké zbraně někam.“ Dodala, že když něco takového ve veřejném prostoru zazní, musí to nechat prošetřit.

Černochová odmítla v nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News, že by si na někoho zasedla či na někoho poštvala policii nebo inspekci. „Pokud ministr obrany na základě interpelace místopředsedy výboru pro obranu dostane nějaké informace, které se objeví ve veřejném prostoru, a pan Růžička je měl od vojáků, tak já je musím prověřit,“ sdělila.