Manévrovací prostor pro soud ohledně Čapího hnízda? Spíš žádný, říká advokát

Kauza Čapí hnízdo se znovu vrací k Městskému soudu v Praze. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze totiž zrušil osvobozující rozsudek pro předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho někdejší spolupracovnici Janu Nagyovou. Advokát Jiří Kučera ve vysílání ČT24 popsal, co obrat znamená. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají a kauzu považují za politicky motivovanou.

„Dovolil odvolacímu soudu zavázat prvoinstanční soud ke konkrétním skutkovým závěrům a ke konkrétnímu rozhodnutí o vině. Zároveň mu zakázal provádět dokazování, kterým by de facto jen polemizoval s rozhodnutím Vrchního soudu. To znamená, že prvoinstanční soud má v ruce už jenom nové důkazy, se kterými přijde obžalovaný nebo nějaká třetí osoba ohledně skutečností, které v tom řízení ještě nevyšly najevo,“ vysvětluje advokát.

„Spíš žádný,“ sdělil v ČT24. Vrchní soud podle něj rozhodl na základě poměrně nedávného judikátu Ústavního soudu, který přehodnotil praxi v rozhodování soudů v podobných případech. Udělal to prý proto, aby zamezil „ping-pongu“ mezi instancemi.

Obžalovaní prý mají další možnosti

Podle Babišova obhájce Michaela Bartončíka se odvolací senát instaloval do role nalézacího soudu, fakticky vyslovil vinu obžalovaných a odůvodnil ji. Jde podle něj o strašidelný den právního státu České republiky. Kučera Bartončíkova slova hodnotit nechce, má na zmíněnou praxi jiný názor. Pokud s postupem soudů obžalovaní nesouhlasí, mohou to podle Kučery řešit.

„Budou to řešit v novém řízení u prvoinstančního soudu. A potom budou mít možnost odvolání k tomu samému odvolacímu soudu, a to bude jejich poslední možnost. Přesvědčit vrchní soud o tom, že se mýlí,“ nastiňuje další možný postup advokát.

Městský soud se bude kauzou zabývat už potřetí, podobný „ping-pong“ je podle advokáta častý. „Případy se kvůli tomu vlečou. Je tam negativní dopad jak do důvěry v justici, tak do těch samotných kauz a de facto do nějaké traumatizace lidí, kteří jsou předměty trestního stíhání,“ sděluje Kučera.

„Kvalitní práce na obou stranách“

Připouští však, že postup, jaký teď ukázal vrchní soud právě po judikátu Ústavního soudu, není zatím úplně rozšířenou praxí. „Ten judikát je relativně nový, ono nějakou dobu trvá, než se nová právní praxe uvede v život. A případ Andreje Babiše je mimo jiné dobrý právě proto, že se o tom teď povede zevrubná odborná diskuse,“ myslí si.

Městský soud v Praze si podle Kučery vedl „výborně“. „Rozpor mezi tím, jak se na to kouká městský soud a vrchní soud, spočívá v tom, že městský soud postavil do středu svých úvah výpověď svědka (Jana) Bareše (na projektu Čapího hnízda působil jako technický zástupce investora, pozn. red.). Vrchní soud mu říká: pozor, musíte to hodnotit v celém souhrnu. Bareš není jediný svědek, a proto si ho soud znovu vyslechl a udělal z toho jiné skutkové závěry. Proto rozhodl tak, jak rozhodl,“ sděluje advokát.

„Myslím, že na obou stranách je to kvalitní práce, jedná se prostě o jiný přístup k výkladu jednotlivých důkazů,“ uzavírá Kučera.