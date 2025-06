Státní zástupce žádá zrušení osvobozujícího rozsudku v kauze Čapí hnízdo

Vrchní soud v Praze pokračuje v projednávání odvolání v kauze Čapí hnízdo, v níž čelí obžalobě předseda ANO a expremiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně a současná europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Žalobce Mojmír Frček v závěrečném návrhu řekl, že odvolací senát by měl městský soud zavázat, aby oba obžalované uznal vinnými. Podle Babišova obhájce Eduarda Bruny by takový postup byl nepřijatelný a neústavní. Zatím není jisté, kdy by měl soud v případu rozhodnout.