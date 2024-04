Státní zástupce se odvolal proti osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal odvolání proti osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Žalobce se odvolal v neprospěch obou obžalovaných – předsedy hnutí ANO Andreje Babiše i jeho bývalé poradkyně Jany Nagyové. Soud oba podruhé nepravomocně osvobodil letos v únoru.

„Dnešního dne (v pátek) podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze odvolání proti zprošťujícímu rozsudku ve věci mediálně označované: kauza ‚Čapí hnízdo‘. Odvolání bylo podáno jako blanketní, a to v neprospěch obou obžalovaných. Státní zástupce se po prostudování rozsudku neztotožnil se závěry soudu a též s přihlédnutím ke skutečnosti, že je ve věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání. Bližší důvody odvolání bude možné sdělit po vypracování jeho odůvodnění, ke kterému by mělo dojít do 5. května 2024,“ řekl mluvčí Cimbala.

Případem, který se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, se tak bude opět zabývat Vrchní soud v Praze. Ten už jednou zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.