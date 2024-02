Mám radost, řekl Babiš k rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Představitelé vlády rozhodnutí soudu respektují

Andrej Babiš u soudu

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na zproštění obžaloby v kauze Čapí hnízdo uvedl, že z rozsudku má radost. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka není závěr soudu žádné překvapení. Premiér Petr Fiala (ODS) prý rozsudek respektuje, podobně se vyjádřili i předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš, předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová či šéf poslanců SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala.

„Pro mě to není žádné překvapení a jsem rád, že se to potvrdilo. A jsem možná ještě o to víc rád, že to snad končí i v té osobní rovině, protože jedna věc je to, že se potvrdilo to, co jsme věcně tvrdili, že tak je. Druhá věc je ta, že pochopitelně tyto soudy, které se vlečou poměrně dlouho, mají velmi nedobrý vliv na okolí, rodinu a tak dále,“ prohlásil Havlíček. Sám Babiš jen stručně napsal na sociální sítě: „Mám radost.“

Předseda vlády uvedl, že rozsudek soudu respektuje. „Říkám to opakovaně a platí to i nyní. A opakovaně také říkám – Andreje Babiše musíme porážet ve volbách, což se nám daří,“ prohlásil. „Je to důležité i nadále, protože on a jeho lidé si nebezpečně zahrávají s bezpečností a důvěryhodností České republiky. O tom není žádných pochyb,“ dodal. „Znovu se ukázalo, že řeči pana Babiše o politickém procesu byly jen lži, za které by se měl veřejně omluvit. Rozhodnutí Městského soudu v Praze samozřejmě zcela respektuju,“ napsal Bartoš na sociální síti X. Nemění to ale podle něj nic na tom, že byl Babiš při působení ve vládě celou dobu ve střetu zájmů. „Tím sobecky ohrozil 180 miliard z Evropské unie pro české občany,“ poznamenal vicepremiér.

„Rozhodnutí nezávislého soudu respektuji a nebudu dodávat slovo ALE, jako jsme toho opakovaně svědky u hnutí ANO, když soudy nedopadají v jejich prospěch,“ sdělila Pekarová Adamová. Slova o respektování rozsudku zopakoval i místopředseda hnutí STAN Jan Lacina. „Dodal bych, že bych doporučoval kolegům z hnutí ANO, aby se tak chovali i k rozsudkům ostatních soudů a nezpochybňovali je, protože ve chvíli, kdy budou zpochybňovat rozhodnutí soudní soustavy v případech, kdy jim to není po mysli, tak samozřejmě nabourávají základní principy parlamentní demokracie v České republice, a to je určitě špatně,“ řekl. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek Babišovi vytkl slova, kterými své soudní procesy komentoval. „V okamžiku, kdy (Babiš) vykřikoval do světa, že se jedná o politický proces a stejným způsobem dnes mluvil i Karel Havlíček jako místopředseda hnutí ANO, tak to já považuju za velmi nebezpečné,“ řekl. V České republice se ctí právo a platí zákony a pokud to Babiš zpochybňuje, měl by to buď prokázat, nebo se omluvit, dodal Bartošek. „Respektuji rozhodnutí soudu. Tato kauza trvá příliš dlouho a přál bych si, aby byla co nejdříve ukončena,“ uvedl Fiala z SPD. Rozhodnutí soudu Pražský městský soud ve středu nepravomocně osvobodil Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Skutek podle soudu nebyl trestným činem. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají. Státní zástupce v obžalobě tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace podle obžaloby vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun.