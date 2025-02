Nepravomocně odsouzený hejtman Půta ustál hlasování o odvolání

Už po vynesení rozsudku opozice vyzvala hejtmana k odstoupení, ten to ale odmítl a stál za ním i jeho klub SLK. V diskusi znovu zazněly výzvy k odstoupení, Půta ale chtěl, aby rozhodli zastupitelé.

Sedm neplatných hlasů

Hlasování ukázalo, že hejtman nemá stoprocentní podporu koalice, proti odvolání se vyslovilo jen osmnáct lidí, sedm lístků bylo neplatných. Podle zjištění ČTK nehlasovalo pět zastupitelů koaličního SPOLU a dva zastupitelé Starostů.

„Hlasy, které nebyly odevzdány ani pro, ani proti, byly hlasy proti odvolání, k porušení koaliční smlouvy by došlo v případě, že by hlasovali pro odvolání,“ řekl v reakci na výsledek Půta, který neplatné hlasy koaličních a stranických partnerů nevnímá jako protest proti svému setrvání na postu hejtmana. Přiznal ale, že byl připraven i na variantu, že bude odvolán. „Ta debata byla dlouhá, argumentů tady zaznělo hodně. Já jsem rád, že to proběhlo celé tajnou volbou, ve které mohl každý z přítomných vyjádřit svůj názor,“ dodal.