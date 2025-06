Známka dětem nic neřekne, slova mohou ale více ranit, zaznívá v debatě o hodnocení

Senátoři v týdnu odmítli, aby žáci prvních a druhých tříd základních škol přestali dostávat známky. Sněmovnou přitom novela, která má hlavně snížit vysoký počet odkladů, prošla hlasy koalice i opozice. Podle předkladatelů by slovní hodnocení přineslo vyšší motivaci a zmírnilo obavy rodičů. Česko je jednou z posledních unijních zemí, které škálu od jedničky do pětky na začátku prvního stupně používají. Zákon nyní znovu projednají poslanci.

V některých školách už přístup ke známkování změnili. Například na středočeské Základní a mateřské škole Hovorčovice děti od první do třetí třídy dostávají již pátým rokem pouze slovní hodnocení. U starších žáků (čtvrtých a pátých tříd) se pak kombinuje se známkami.

Žákyně druhé třídy Emma slovní hodnocení vítá. „Líbí se mi to. V první třídě mi to přečetla máma, v druhé (třídě) si to budu číst sama,“ popsala. Zavedený systém si chválí i vedení školy. „Můžeme přesně napsat, co se dítěti daří a v čem se může zlepšit, na čem ještě dál může pracovat,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Barbora Kosinová.

Naopak podle učitelky Miroslavy Čmelíkové z pražské Základní školy Ohradní jsou pro děti číselné známky srozumitelnější. „Prvňáci číst neumí, co jim to řekne?“ táže se. I někteří žáci potvrzují, že známky jsou pro ně motivující. Například druhák Vojta se svěřil, že „chtěl hlavně jedničky“.