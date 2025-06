Význam setkání absolventů v digitální době klesá. Přesto mohou být jako psychický lék

Setkání se spolužáky je jako cestování časem. Připomíná nám naše mladické zranitelnosti – naše strachy i tehdy všudypřítomné sebevědomí. Vrací nás to zpět do onoho (pro mnohé z nás) trapného období, na které někteří vzpomínají příznivěji než jiní. Tyto rané emoce jsou nesmazatelné, zůstávají s námi dlouho, možná navždy. Není překvapivé, že z toho mála výzkumů, které existují, vyplývá, že ti absolventi, kteří měli obecně pozitivní zkušenosti ze střední školy, se častěji účastní třídních srazů.

Kolem srazu po čtyřiceti letech se životy účastníků začínají více podobat, protože se začínají potýkat s přechodem „středního věku“ do „stáří“, čelí nemocem a řeší odchod do důchodu.

Podle další studie , která vyšla v odborném časopise Frontiers in Psychology, je klíčovou emocí srazů abiturientů nostalgie. A to jeden z jejích podtypů, který psychologové označují za tesknou, hřejivou a sentimentální nostalgii.

„Lucie, pamatuješ na té přehradě tehdy? Tak za to se moc omlouvám, dneska bych to řešil jinak.“

To všechno svědčí o emocionální síle těchto setkání, ale také o tom, jak se účastníci snaží řídit vyprávění o svém životě. „Z pohledu samotných účastníků se nejedná o lhaní,“ upozorňují vědci. „Spíš to představuje snahu vybrat si mezi různými svými podobami a najít takovou, která se nejvíce blíží tomu, jaký by člověk chtěl být. Možná i to může mít terapeutické účinky,“ předpokládají vědci.

Mezi kontrolní mechanismy, kterými účastníci řídí interpretaci svého příběhu, patří podle vědců mimo jiné také neúčast. Podle vědců bývá typická pro ty, kdo zažili nedávno nějakou osobně nepříjemnou událost: ve studii se ukázala jako nejčastější příčinou rozpad vztahu a také finanční problémy.

Sleziny v době internetové

„Pavla dneska nedorazí, ale sleduju ji na Facebooku, má dva syny…“

Podle deníku New York Times, který se tomuto fenoménu také věnoval, se ale role „slezin“ v moderní době oslabuje, a to včetně jejich terapeutického efektu. Příčinou jsou sociální sítě, které umožňují lidem sledovat bývalé spolužáky v době, kdy spolu nejsou v kontaktu.

Deník popisuje, že účastníci srazů tak přicházejí o momenty překvapení, silných emocí, údivu, které by měli, kdyby o svých spolužácích tolik nevěděli ze sledování jejich sociálních sítí. Podoba třídních srazů se tak zřejmě nenávratně mění a mění se od vyměňování informací o tom, co kdo dělá, na spíše zážitkové aktivity s bývalými spolužáky.