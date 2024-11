Houkání sanitky nebo hluk vlaku vadil neúspěšným žákům u maturit

Dalších pět studentů pak získalo náhradní termín konání didaktického testu, protože se ukázalo, že podmínky konání jejich zkoušky nebyly plně v souladu s jednotlivými pravidly. Maturitu budou moci opakovat na jaře nebo nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Kuriózní odvolání

Kubas si ale vzpomíná i na kurióznější situace. „Měli jsme i případ, že si žáci stěžovali na houkání sanitky, hluk vlaku nebo hustý provoz pod okny, a to i v případech, že učebna byla situována do školní zahrady, nádraží je až ve vedlejší obci, okna ústí do slepé ulice a sanita tudy nikam neprojížděla.“

Podle mluvčího ale studenti také často nerozumí principu hodnocení, který je vysvětlený na titulní straně testového sešitu. A to i přesto, že jim instrukce k otevřeným úlohám čte zadavatel. V nich je uvedeno, že chybu představuje jak neuvedení hledaného slova, tak uvedení slova, které nesplňuje zadání. Celkový počet odvolání byl podobný jako minulý rok. Zatímco vloni jich ministerstvo evidovalo 264, letos zaznamenalo o dvě více.

„V podzimním zkušebním období 2024 bylo přihlášeno přes sedm tisíc žáků. Zkoušky se nakonec zúčastnilo jen skoro šest a půl tisíce. Neuspělo zhruba 47 procent, což je něco přes tři tisíce žáků. V 73 procentech případů se jednalo o opravné termíny, což může vysvětlit počet neúspěšných,“ vysvětlil Kubas.

Celková úspěšnost v podzimním termínu se podle něj také podobá loňsku. Tehdy se zářijové zkoušky účastnilo 6387 studentů, 2997 z nich neuspělo.