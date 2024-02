Neřeší se podstata a trvá dlouho, říká o kauze Čapí hnízdo advokát Jan Vučka

Co je podstatou kauzy Čapí hnízdo? Odlišuje se od ostatních tím, že obžalovaným je bývalý premiér? A jak by někdejší státní zástupce a dnes advokát reformoval justici? A co mají v hlavě ti, kteří rozhodují o osudech druhých? Hostem právního podcastu V hlavě byl advokát Jan Vučka.

Důkazní tma

Překvapující jsou podle advokáta Vučky i základní důkazy a argumenty. Většina základních důkazů je totiž do jisté míry vedlejších. Podstatné podle něj je, kdo firmu Čapí hnízdo opravdu řídil. „O tom by měla být spousta důkazů, protože nemůžete mít takto velkou firmu, aniž by se každý měsíc dělal kontroling, aniž by se každý měsíc někam posílaly výkazy,” říká Vučka.

O tom by mělo být ve firmě informováno mnoho lidí, od účetní, auditora přes bankéře až po „ajťáka”. „Místo toho, alespoň podle toho, co si přečtu v novinách, se diskutuje, že tam jeden den přišel nějaký stavbyvedoucí a před ním někdo řekl, že to je můj projekt a já jsem na to hrdý. To je vedlejší,” upozorňuje advokát Vučka.

Připouští ale možnost, že důkazy nejsou. Pak je ale třeba se ptát, proč nejsou a proč zmizely. Při provozu takhle velké firmy, v níž se za stavbu utrácí stamiliony, podle Vučky vzniknou stovky e-mailů. „Ty někde musí být. A kde jsou?” ptá se.

Dodává ale, že soudce případu Jana Šotta zná a pokud ten říká, že důkazy v případu nejsou, věří mu to. Proto je možné, že se dostatek důkazů nenašel, a proto je třeba uplatnit zásadu, že v případě nejasností je třeba obžalované zprostit obžaloby.