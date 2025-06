Reportéři ČT: Na liberecké radnici se prý rozrostl „ucelený systém korupce“

Vyostřená zastupitelstva a hádky o to, kdo co vlastně zavinil a kdo by za to měl nést zodpovědnost. Tak to v poslední době občas vypadá na liberecké radnici. Policie pokračuje ve vyšetřování případu, v rámci kterého politici údajně ovlivňovali rozhodování ve prospěch některých firem. Loni musel ve funkci skončit náměstek primátora za ODS. Nedávno policie obvinila dalšího náměstka primátora zvoleného za ANO. A také musel skončit. Pro Reportéry ČT točil Petr Vodseďálek.