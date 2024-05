Reportéři ČT: Liberecký exnáměstek Židek měl na radnici prosazovat zájmy stavební firmy

před 36 m minutami

Reportéři ČT: Muž na radnici (zdroj: ČT24)

Když nedávno elitní policisté dorazili na libereckou radnici a do sídla firmy Syner, znalce tamních poměrů to nepřekvapilo. O spojení libereckých politiků a velké stavební firmy se ve městě pod Ještědem spekulovalo léta. Co ale překvapilo všechny, jsou informace, které detektivové zjistili. Podle nich měl majitel stavební firmy přímo úkolovat a řídit jednoho z nejvyšších politiků ve vedení krajského města.

Liberec je se sto tisíci obyvatel pátým největším městem Česka. Na radnici řeší aféru, kterou mnozí dlouho předvídali. Liberci se totiž někdy s nadsázkou říká Synerov. Po nedávné policejní akci se už však o vlivu místní velké stavební firmy Syner na radnici mluví bez nadsázky. Kriminalisté jsou přesvědčeni, že Syner měl ve vedení severočeského města svého člověka – donedávna náměstka primátora Petra Židka (dříve ODS). „ODS vlastně celou dobu fungovala víceméně jako filiálka Syneru, její prodloužená ruka v politice,“ okomentoval kauzu redaktor listu Náš Liberec Jaroslav Tauchman. „V průběhu času šlo o kontinuální jednání v neprospěch města a ve prospěch jiných subjektů,“ uvedl státní zástupce Miroslav Mareš. Politik ODS měl zařizovat, aby liberečtí radní nerozhodovali ve prospěch města, ale stavební firmy. Pokyny údajně dostával přímo od spolumajitele Syneru Petra Syrovátka, který byl také členem ODS. Oba muže kriminalisté obvinili.

„Petr Židek se jako zastupitel a radní města Liberce a následně náměstek primátora v období od prosince 2022 do současnosti snažil ovlivňovat rozhodování orgánů města Liberec ve věcech, které se dotýkají společností Syner Group, případně projektů těchto společností, a to jak na základě pokynů Petra Syrovátka, tak z vlastní iniciativy,“ stojí v policejním dokumentu. „Bylo to veřejné tajemství, mně osobně to říkalo i několik náměstků, že on prostě je vlastně přímým zaměstnancem nebo vykonavatelem vůle Petra Syrovátka. Všichni to věděli,“ popsal Tauchman. „Myslím, že rozsah ovlivňování rozhodování města překvapil skoro každého, a to i nás,“ sdělila liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová (Liberec otevřený lidem). „Takovou věc můžete tušit, ale když nemáte důkazy, nemůžete s tím nic dělat,“ uvedl primátor krajské metropole Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Stavební firma měla podle policie ovlivnit zakázku na opravu bazénu Židek byl do předminulého týdne dlouholetým členem ODS. Od roku 2022 byl placeným náměstkem primátora a ve své gesci měl veřejný majetek. Podle vyšetřovatelů však pomáhal místní stavební firmě. Jedním z případů, který detektivové rozkrývají, je zakázka na rekonstrukci libereckého městského bazénu, vůbec největší v historii města. „Pro Liberec je určitě bazén důležitý, protože je jediný. Nám vždycky přišlo fajn, že je v centru města, že se tam dá taky dojít pěšky,“ podotkl liberecký zastupitel Jindřich Felcman (Liberec otevřený lidem). „Je to bazén, který má jít v podstatě téměř kompletně k zemi, má zůstat jen část vnějšího pláště, jinak se má všechno dělat znovu,“ přiblížila Kocumová. A právě velká rekonstrukce se podle detektivů hodila firmě Syner. Její šéf Syrovátko měl díky svému člověku na radnici Židkovi o plánech města detailní přehled. „Průběžně poskytoval neveřejné informace o přípravě opravy městského bazénu v Liberci Petru Syrovátkovi. Na základě jeho pokynů se snažil prosadit jeho podnikatelské zájmy,“ uvádí policejní dokument o bývalém náměstkovi.

„Od začátku říkal: ‚Já o žádných postupných opravách nechci ani slyšet, to si na triko nevezmu.‘ Hodně to dramatizoval, že by to mohlo způsobit mnoho dalších problémů,“ nastínil Felcman. Město se nakonec skutečně rozhodlo pro celkovou rekonstrukci bazénu. Její cena se vyšplhala až k miliardě korun. „Zajímavé bylo, jak potom v průběhu let částka rostla, najednou jsme byli na 300, 350, 470, 600, 780 milionech, až nakonec se celková částka ve výběrovém řízení vyšplhala na 1 040 000 000 korun. Což je o celou půlmiliardu víc, než stála doposud nejdražší rekonstrukce nebo výstavba nového bazénu v celé republice,“ sdělila Kocumová. Město nakonec opravu vysoutěžilo za tři čtvrtě miliardy korun bez DPH. Opozice i tak upozorňovala, že bazén by bylo možné opravit za řádově nižší sumu. Argumentovala odbornými stanovisky. „Byl to posudek od ČVUT, ty nejnutnější věci vyčíslil na zhruba 150 milionů,“ upřesnil Felcman.

Syrovátko prosazoval znalce, který doporučil rekonstrukci velkou firmou Už do posuzování stavu bazénu vstupoval podle policie Syner. Náměstek Židek na přání stavební firmy lobboval za konkrétního znalce. „Prosazoval přibrání znalce Pavla Košnara za účelem posouzení technického stavu bazénu, kterého předtím oslovil Petr Syrovátko, aby závěry znalce jednoznačně upřednostnily před postupnými opravami celkovou jednorázovou rekonstrukci, kterou by mohla provést pouze velká stavební firma se zkušeností z obdobných staveb,“ stojí v policejním dokumentu. „Co bychom měli řešit s panem Syrovátkem? Nás si zadalo město, najalo si nás a dělali jsme posudek pro město. S panem Syrovátkem jsme neřešili nic,“ odpověděl Košnar na otázky ČT týkající se jeho spojení s šéfem Syneru. „Nedokážu posoudit, co znamená slovo zmanipulovaná v téhle věci,“ uvedl k hodnocení veřejné zakázky policií. „Já jsem člen výběrové komise na ten bazén a nic takového mi tam úplně nepřišlo,“ tvrdí.

Podle policie však firma dostala díky Židkovi možnost ušít si zakázku na míru. „Poskytl Petru Syrovátkovi v první polovině roku 2023 před zahájením zadávání veřejné zakázky na flash disku uloženou dokumentaci obsahující kromě projektu rekonstrukce budovy bazénu položkový rozpočet, návrh smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci, aby dle požadavků Petra Syrovátka mohla být eventuálně modifikována,“ jsou přesvědčeni policisté. Syner ani žádná z jeho dceřiných společností však nakonec zakázku nezískaly. Bylo to však jejich rozhodnutí. „Společnosti z holdingu Syner se zakázky nezúčastnily, neboť Petr Syrovátko měl strach z možného prozrazení trestné činnosti a mediálního zveřejnění, které by ohrozilo jeho další podnikatelské aktivity,“ uvádí policejní dokument. Policie Židka sledovala šest let Bazén však představuje pouhý střípek. Židek podle policie hájil zájmy Syneru i v jiných případech. Policisté ho léta sledovali. „Trestní řízení začalo v roce 2018. Prvotní informace přišla v roce 2018 a od té doby probíhalo skryté prověřování,“ sdělil státní zástupce Mareš. Kriminalisté například zjistili, že během covidového lockdownu prosadil Petr Židek nadstandardní, bezmála desetimilionovou dotaci pro provozovatele sportovní arény. Tím však není nikdo jiný než dceřiná firma společnosti Syner. Židek ale také podle policie ze své pozice škodil konkurentům Syneru. V areálu bývalé Textilany by měl vyrůst developerský projekt konkurenta této společnosti. Židek podle policie projekt komplikoval. Oddaloval prodej pozemků nutných pro výstavbu. „Petr Židek v souladu s pokyny Petra Syrovátka činil kroky ke zpomalení konkurenčního developerského projektu výstavby bytových domů v oblasti bývalé Textilany v Liberci, kdy tato realizace mohla snížit cenu bytů v rámci projektu Nový Perštýn,“ domnívají se policisté.