Sněžení způsobilo komplikace na silnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevují se komplikace na silnicích. Nejvíc sněhu napadlo na severozápadě země. V Praze jsou zrušené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
Čerstvý sníh a také mráz ráno působily problémy v dopravě v Praze. Zastavil se provoz autobusů do Suchdola, kam silnice od Vltavy prudce stoupá. Další spoje byly zrušené nebo mají omezený provoz, vyplývá to z informací Pražské integrované dopravy (PID).
„Počítejte se zdržením. Některé problémové úseky v Praze už se daří postupně zprovozňovat,“ uvedla Pražská integrovaná doprava před 07:00. Provoz vlaků na plzeňské trati mezi Smíchovem a Radotínem zamrzlé výhybky zastavily před 05:00, vyplývá z webu Českých drah. Mimořádnost podle dopravce skončila kolem 07:00.
Ve Středočeském kraji je ledovka podle dopravních informací například mezi sedmým a 14. kilometrem dálnice D8, ve směru na Prahu by měli řidič počítat se zdržením až 50 minut.
„Veškeré silnice jsou chemicky ošetřené, venku je veškerá technika, sněžení postupuje od západu průběžně po celé oblasti kraje,“ komentoval situaci v kraji Petr Tyl z dispečinku tamní správy a údržby silnic. Kvůli nízkým teplotám o víkendu je podle něj účinnost soli o něco pomalejší.
V Plzeňském kraji jsou všechny silnice sjízdné, ale řidiči by měli věnovat jízdě zvýšenou pozornost. Na několika místech se na mokrých vozovkách staly nehody, které komplikují provoz. Podle Ředitelství silnic a dálnic například kvůli nehodě stál dočasně provoz na 117. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Provoz je nyní obnoven jedním pruhem, tvoří se kolony.
Silničáři vyjeli se sypači po celém kraji už před nedělní půlnocí. „V terénu máme od noci všechna auta, průběžně se projíždí všechny okruhy,“ řekl zimní dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.
V Libereckém kraji do rána nasněžilo a stále se objevují sněhové přeháňky. Dopravu na některých místech komplikují uvízlé kamiony, problémy jsou na sinici I/9 na Českolipsku, ale také na Semilsku a Jablonecku. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, i na hlavních tazích leží zbytky sněhu a kloužou.
Teploty klesají k minus sedmi stupňům Celsia a vozovky mohou namrzat. V Libereckém kraji se solí jen zhruba polovina komunikací, ostatní sypou silničáři drtí nebo pískem, některé jen protahují pluhy. Na silnicích nižších tříd tak musí motoristé zejména ve vyšších polohách počítat s vrstvou uježděného sněhu. Na 18 úsecích, hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, je povinná zimní výbava.
V Ústeckém kraji se vyskytuje ledovka například u Velemína na Litoměřicku, vyplývá z policejních dopravních informací. Na silnici 8 uvízl kamion. Se zvýšenou opatrností je sjízdná silnice 9 u Jiřetína Pod Jedlovou na Děčínsku, kde je rovněž ledovka. Kamiony uvízly kvůli ledovce na silnici 15 u Třebenic na Litoměřicku.
Dopravu komplikuje také sníh. Jeden jízdní pruh silnice číslo 13 u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku zablokovaly kamiony. Policie uvedla, že je vozovka zasněžená. Nesjízdná je vedlejší silnice u Blšan na Lounsku, kde leží mokrý sníh.
Některé silnice ve Zlínském kraji nebyly v pondělí ráno podle policie sjízdné kvůli sněhu a ledu. Po 7:30 je znovu průjezdná páteřní silnice I/50 spojující region se Slovenskem, kterou u Bánova na Uherskohradišťsku ráno zablokoval uvízlý kamion. Vozidlo se podařilo vyprostit.
Sníh na vozovce komplikoval ráno provoz například na silnici II/498 u Kunovic na Uherskohradišťsku, průjezdná byla s opatrností. Na silnici I/54 u Slavkova na Uherskohradišťsku havarovalo osobní auto. Osobní vůz boural též na silnici II/150 poblíž Komárna na Kroměřížsku.
Sněžit má i nadále
Nejvíce sněhu mimo horské oblasti zatím napadlo na severozápadě Česka, i kolem pěti centimetrů. Sněžit tam už ale přestává. „Absolutně nejvyšší úhrny zaznamenáváme na Šumavě, a to až kolem deseti centimetrů,“ sdělil Český hydrometeorologický ústav.
„Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas. Nového sněhu sice není mnoho, na mnoha místech jen kolem jednoho až dvou centimetrů, přesto to stačí na komplikace v dopravě, zejména v nížinách,“ uvedli v pondělí ráno meteorologové.
Teploty se v pondělí budou držet kolem nuly, stejně jako v dalších dnech. Už v pondělí večer se může podle meteorologů při mrznoucích srážkách tvořit ledovka a ojediněle i náledí nebo zmrazky z roztátého sněhu. Ledovka bude situaci komplikovat i v úterý ráno. Na východě Česka může v úterý připadnout až patnáct centimetrů nového sněhu, ve středu pak bude sněžit na většině území a někde může napadnout i dvacet centimetrů.
Od čtvrtka už bude sněžení jen občasné a také slabší. Teploty dále zůstanou kolem nuly, v noci mohou zejména při malé oblačnosti padat výrazně pod bod mrazu.
- Domácí
- Počasí
- Regiony
- Hlavní město Praha
- Ústecký kraj
- Středočeský kraj
- Zlínský kraj
- Liberecký kraj
- Plzeňský kraj
- Silničáři
- Českolipsko
- Šumava
- ČHMÚ
- Chomutovsko
- Meteorologové
- Silnice
- Teploty
- Sněžení
- Komplikace
- Policie
- Český hydrometeorologický ústav
- Litoměřicko
- Kamion
- Ledovka
- Sníh
- Krkonoše
- Sůl
- Údržba
- Výběr
- Výběr redakce
- Hlavní události