Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku napadl sníh

V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia, nejchladnější mrazové lokality Šumavy a Krušných hor měly i kolem minus 25 stupňů Celsia. Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech napadl sníh. V Beskydech až 15 centimetrů. Meteorologové varují, že na jihu Čech a Vysočině se od pondělního večera může tvořit ledovka.

„V Čechách převládá v neděli malá oblačnost, kromě jejich východní části je jasno a jen výjimečně se vytvořily mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty zatím klesly většinou na minus šest až minus 11 stupňů Celsia, chladněji je na západě,“ uvedli ráno meteorologové na síti X.

Na Moravě a ve Slezsku převládá velká oblačnost, teploty jsou tam proto vyšší, nejčastěji mezi minus jedním až minus šesti stupni.

Desítky dopravních nehod

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. „Od noci eviduje policie v souvislosti s počasím přes 50 nehod, většinou se při nich nikdo nezranil,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka. Například na silnici třetí třídy ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku okolo půl jedné ráno boural osobní automobil Škoda Kodiaq řízený devatenáctiletým řidičem, který jel ve směru od místní části Stýskalonka do Garbovic. Nezvládl průjezd zatáčkou, dostal smyk a sjel ze silnice do potoka.

Ráno se na silnici I/56 u Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku srazila tři auta. Nikdo se nezranil, ale nehoda komplikovala dopravu. Dvě auta se srazila i na silnici mezi Opavou a Raduní. Řidiči bourali i v Ostravě – na dvou místech v Rudné ulici (silnice I/11) a také v Cihelní ulici (silnice I/56).

„Momentálně nemáme hlášeny dopravní komplikace a komunikace jsou se zvýšenou opatrností sjízdné,“ dodal Segsulka. Přesto policie nabádá řidiče ke zvýšené opatrnosti a přizpůsobení jízdy stavu a povrchu vozovky.

Uzavřená silnice a problémy kamionů v kopcích

Na silnicích v Moravskoslezském kraji je většinou po chemickém ošetření rozbředlý sníh nebo uježděná sněhová vrstva. Navíc fouká vítr a sněžení snižuje dohlednost, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.

Podle předpovědi meteorologů bude v Moravskoslezském kraji dál sněžit. Sněžení bude odpoledne slábnout a ustávat.

Sněžilo i na jihu Moravy

Sníh padal k ránu i v Jihomoravském kraji. Silnice byly kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Především na dálnicích byla pak místy i snížená dohlednost, uvedla na webu Správa a údržba silnic.

Posypový vůz
„S ohledem na sněhové srážky byl ve 3:10 zahájen výjezd všech našich posypových vozů. Tento výjezd byl ukončen v 5:45 a bylo během něj spotřebováno 136 tun posypové soli a ošetřeno 813 kilometrů vozovek. Veškeré komunikace v naší správě jsou nyní po chemickém ošetření mokré, holé a plně sjízdné bez omezení,“ informoval provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Meteorologové pro Jihomoravský kraj předpovídali zpočátku převážně zataženo a na většině území slabé sněžení, které mělo dopoledne ustávat. Večer se lokálně mohou tvořit mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.

Výstraha před ledovkou
Výstraha před ledovkou

Na jihu Čech, na Vysočině a v části Středočeského kraje se podle meteorologů může od pondělního večera tvořit ledovka. Výstraha platí od pondělních 18:00 do úterních 09:00. Ledovka může způsobit problémy v dopravě. Lidé by si také měli dávat pozor, aby neuklouzli.

Meteorologové očekávají, že v pondělí začne od západu sněžit. V jihovýchodní polovině Čech se můžou vyskytnout mrznoucí srážky a může se tvořit slabá ledovka. „Jinde se mrznoucí srážky vyskytnou jen ojediněle,“ uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ.

Meteorologové v sobotu vydali výstrahu před sněžením na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout má většinou kolem pěti až deseti centimetrů sněhu, v Beskydech až 15 centimetrů. V neděli odpoledne má sněžení ustávat.

Výstraha meteorologů před sněžením
Na horách v Česku už několik centimetrů přírodního sněhu je, mnohé lyžařské areály začaly zasněžovat.

Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku napadl sníh

