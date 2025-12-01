Novela dopadá na malé školy. Ta v Novém Boru skončí, rodiče protestují


Zastupitelé Nového Boru rozhodli o zrušení Základní školy Generála Svobody v Arnultovicích. Důvodem je nízký počet žáků, který nesplňuje limity stanovené novelou školského zákona. Rodiče proti uzavření sepsali petici. Pod hranicí požadovaných 180 dětí se podle resortu školství nachází přibližně dvě tisícovky obecních škol v obcích s více než jednou školou.

Malý kolektiv, individuální přístup učitelů a dobrá dostupnost – to jsou hlavní důvody, proč rodiče volili školu Generála Svobody. Město ji chtělo sloučit se školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak k tomu nakonec nedošlo. Zastupitelé proto rozhodli o jejím zrušení.

„Vůbec z toho nemáme radost, protože budeme muset jezdit úplně na druhý konec města. Druhé dítě tam půjde k zápisu v lednu,“ uvedla babička jednoho z žáků Ilona Klamtová. „V září nám pan starosta říkal, jak je šťastný, že je nás hodně, a nakonec chtějí školu zavřít,“ dodala matka prvňáka Pavlína Moravcová.

Město otevře školu pro děti se speciálními potřebami

Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka (Starostové pro Liberecký kraj) předcházela rozhodnutí jednání se státní správou i Libereckým krajem, avšak řešení se nenašlo. „Základním důvodem, proč škola nemůže existovat ve sloučené podobě, je počet dětí, který novelizovaný školský zákon stanovuje na 180 žáků po dobu tří let. A tento počet ani po sloučení nesplňujeme,“ vysvětlil.

Město chce v budově začít vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami a připravuje vznik školy podle paragrafu 16 školského zákona. Počet těchto žáků v regionu podle starosty roste a kapacity praktické školy v Novém Boru i speciální školy v České Lípě jsou již naplněné.

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku
Ilustrační fotografie

Rodiče sepsali petici

Základní škola Generála Svobody má charakter menší rodinné školy a v Novém Boru představovala alternativu k větším zařízením. „Máme tady velké zastoupení dětí se sociálním znevýhodněním. V blízkosti školy je ubytovna a azylový dům. Zvláště děti se speciálními potřebami nebo ze znevýhodněného prostředí potřebují větší péči a menší kolektivy jim vyhovují,“ popsala ředitelka školy Jiřina Jelínková.

Podle školského zákona mají školy čas přizpůsobit se nové situaci do 30. září 2028. V Arnultovicích děti dokončí ještě tento školní rok, poté budou převedeny jinam.

Proti rychlému uzavření školy vznikla petice, kterou dosud podepsalo zhruba 700 lidí. „Myslím si, že město nezvážilo všechny kroky nutné k tomu, aby byla spokojenost na obou stranách. Podle mě jde o velmi radikální rozhodnutí v krátkém časovém úseku,“ míní autorka petice Magda Laksarová. Cílem petice je, aby zastupitelstvo své rozhodnutí přehodnotilo a proces zpomalilo.

Zastupitelé Holešova na Kroměřížsku odmítli sloučení dvou škol
Zasedání zastupitelstva města Holešova

Sloučení škol v Kraslicích

K racionalizaci školské sítě ovšem přistupují také další obce. Například v Kraslicích v Karlovarském kraji plánují sloučení všech základních, mateřských i základní umělecké školy pod jednu právnickou osobu.

„Rozumím tomu ekonomicky, ale je tady velká obava o ztrátu autonomie škol,“ uvedl ředitel ZŠ Kraslice Dukelská a zástupce Asociace ředitelů za Karlovarský kraj Jan Kuzebauch. Podle pedagogů hrozí propouštění nebo upozaďování některých škol. „Pracovní skupina, která na radnici vznikla, by měla komunikovat se zástupci jednotlivých škol a dát na jejich názor,“ poznamenal Kuzebauch.

Předškolní vzdělávání jako důležitý pilíř. Obce se chystají na novou povinnost
Ilustrační fotografie

Novela stanovuje povinné limity

„V současnosti má téměř čtvrtina škol zřizovaných obcemi méně než padesát žáků a téměř polovina méně než sto,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace ministerstva školství Patrik Kubas. Pod hranicí 180 dětí jsou podle něj téměř dva tisíce škol v obcích s více než jednou školou. „Nelze však říct, kolik jich bude k 30. září 2028,“ upozornil.

Novela zavádí od 1. ledna 2026 povinnost sledovat naplněnost škol. Pokud obecní škola nedosáhne minimálně 180 žáků k 30. září v letech 2026, 2027 nebo 2028, musí být do konce roku 2028 sloučena s jinou školou. Obce tak mohou školy slučovat v rámci své působnosti nebo zakládat svazkové školy.

Novela umožňuje sloučeným školám zachovat původní pracoviště jako pobočky s původním názvem v rámci jedné právnické osoby. Pokud obec nerozhodne, která škola bude sloučena, určí to školský rejstřík.

Slučování krajských škol

Nezávisle na novele školského zákona ke slučování přistupují rovněž některé kraje, například Středočeský. Ten plánuje spojení krajem zřizovaných středních škol ve Vlašimi, Slaném, Čáslavi, Brandýse a Příbrami.

„Návrhy na sloučení škol nejsou jednoduchým rozhodnutím, ale vycházejí z pečlivé analýzy potřeb i dlouhodobých trendů. Věřím, že díky těmto změnám dokážeme lépe využít odborný potenciál pedagogů a snížíme administrativní zátěž,“ uvedl v polovině listopadu krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha (STAN). Pro žáky se podle něj nic nezmění – zůstanou ve stejných budovách a budou pokračovat ve studiu jako doposud.

