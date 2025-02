Zastupitelé Holešova na Kroměřížsku odmítli sloučení dvou škol

Zastupitelstvo Holešova na Kroměřížsku ve středu neschválilo sloučení 1. a 2. základní školy (ZŠ). Původně to prosazovalo vedení města, změnilo však názor. Důvodem je podle starosty Milana Fritze (ANO) případ pohlavního zneužívání na 2. ZŠ, kterým se zabývá soud. Obě školy stojí ve Smetanových sadech v centru města. Plán na jejich sloučení v minulých dnech kritizovali někteří rodiče, žáci i pedagogové.

Starosta tvrdí, že vedení 2. ZŠ o případu, který se stal před několika lety, zřizovatele, tedy město, neinformovalo. Uvedl též, že zástupci školy podezření na trestnou činnost nesdělili policii a museli to učinit rodiče. „Minulý týden došlo k odsouzení, dosud nepravomocnému, osoby, která na škole působila jako lektor Světa vzdělání, jako rodilý mluvčí. A to odsouzení bylo za pohlavní zneužití dětí. Soud rozhodoval na základě znaleckých posudků, výslechů a tak dál. Není to na bázi jedna paní povídala,“ řekl Fritz. Svět vzdělání je soukromý spolek, který rodičům nabízí placený vzdělávací program pro nadané děti a část školáků 2. ZŠ jej navštěvuje.

Zástupkyně ředitelky 2. ZŠ Hana Hlobilová pochybení školy odmítla. „Žádné zametání pod koberec nebylo. Pokud máme podezření na jakoukoliv trestnou činnost, oznamujeme to OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a policii. Postupujeme podle toho, jak nám povinnost ukládá,“ sdělila zastupitelům Hlobilová. Uvedla také, že v případu podepsala mlčenlivost. „To znamená, že s podrobnostmi, jménem dotyčného ani skutkovou podstatou vás nemohu seznámit,“ dodala zástupkyně.