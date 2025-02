Důležité je, aby škola hrála na silné stránky dítěte, zaznělo v Událostech, komentářích

Z obsáhlé analýzy Úřadu práce vyplývá, že téměř 37 procent mladých lidí, kteří ukončí pouze základní vzdělání, je bez práce více než tři čtvrtě roku. Mezi absolventy středních odborných škol s výučním listem je pak méně dlouhodobě nezaměstnaných než mezi absolventy gymnázií, kteří nejdou dále studovat.

Podle Bubeníka je při výběru vzdělávací instituce důležité, aby škola hrála na silné stránky dítěte. „Když se podíváte na lidi, kteří byli dlouhodobě úspěšní, tak oni opravdu rozvíjeli své silné stránky,“ sdělil. Za podstatné považuje, aby rodiče pozorovali své děti, bavili se s nimi a sledovali, co jim jde nejlépe. „Každá škola má možnost využití pedagogicko-psychologické poradny a tam jsou odborníci, kteří vám velice záhy řeknou, na co to dítě má nadprůměrný talent,“ zmínil.