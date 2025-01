Home office je teď benefit, do budoucna bude standard, zaznělo v 90' ČT24

Častější využívání home officu neboli práce z domova, které se rozšířilo za pandemie covidu, v Česku zůstalo i po jejím odeznění. V roce 2023 pracoval z domova každý desátý zaměstnanec, zatímco před příchodem covidu to byl každý dvacátý. Za pandemie to byl dokonce každý pátý pracovník, ukázala data Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. Práce z domova a určitá flexibilita je nyní jedním z nejdůležitějších kritérií uchazečů o zaměstnání, shodli se odborníci v 90' ČT24.

„Trh k práci z domova směřoval a covid to určitě urychlil, protože se najednou ukázalo, že to jde, že manažeři, kteří si vymýšleli, proč nemohu lidé pracovat z domova, neměli na vybranou a museli to nějak zařídit,“ popsala prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb a generální ředitelka Manpower Group Jaroslava Rezlerová.

Připomíná zároveň, že je řada činností, které nelze dělat z domova, ať už například ve službách, nebo ve výrobě. „V mnoha firmách řeší, jak to udělat, aby lidé měli stejné výhody. Když dáte dvaceti procentům zaměstnanců v administrativních pozicích home office a ti ostatní z důvodu činnosti, kterou vykonávají, musí chodit do práce, tak je to trochu problém. Hodně firem redukuje home office i právě proto, že ho nemohou poskytnou všem svým zaměstnancům,“ uvedla Rezlerová.

Na druhou stranu podle ní víc lidí pracuje v oborech, ve kterých se dá vykonávat home office. „Na budoucím trhu práce to bude tak, že některé činnosti se budou dělat z větší části z domova a některé zase ne,“ dodala Rezlerová. Poznamenala však, že je i poměrně dost lidí, co chtějí chodit do práce, socializovat se a vidět své kolegy.

Problém je podle ní například i na straně manažerů, kteří řídí dané týmy lidí, co jsou doma, a klesá podle nich aktivita zaměstnanců. Hodně firem proto podle Rezlerové přechází na systém tři dny v práci a dva dny doma nebo na čtyři dny v práci a jeden den doma.

Viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský ve většině s Rezlerovou souhlasí. „Nové technologie přinášely možnosti, covid home office urychlil naprosto brutálním způsobem,“ řekl. Záleží podle něj také na charakteru práce. Domnívá se, že práce z domova je rozhodně jednodušší pro ty, kteří ovládají technologie. „Při zadávání úkolu na dálku je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost svých dat, aby nedošlo k jejich únikům,“ upozornil. Jedním z úskalí práce z domova je podle Jakubského i například to, že zaměstnanec nesmí přesáhnout dvanáct hodin v rámci pracovní doby, ovšem není řečeno, jak to má zaměstnavatel kontrolovat.