Plán Holešova na Kroměřížsku sloučit dvě školy vyvolal nevoli části rodičů

Manželé Mlčákovi a Jana Zicháčková jsou s výukou na základní škole, kterou navštěvují jejich děti v Holešově, spokojení. Nelíbí se jim ale, že by se měla sloučit se školou vedlejší. „Je to urychlený krok, který nebyl komunikovaný s námi rodiči, se zastupiteli, s odbornou veřejností, nemáme patřičné podklady,“ postěžoval si Pavel Mlčák. „Pokud to sloučení nastane a na moje dcery to dopadne tak, že budou psychicky zlomené a budou se hůř učit, nebudu váhat je dát někam jinam,“ poznamenala Jana Zicháčková.

Rodiče proti záměru sepsali petici, podepsalo ji čtrnáct set lidí. Podle starosty Holešova Milana Fritze (za ANO) se sloučením přeskupí nevyrovnané kapacity škol a díky jednomu vedení má být i kvalitnější výuka. „Jedná se ve své podstatě o administrativní záležitost a pro děti se zásadním způsobem nic nemění,“ vysvětlil Fritz.

Obě školy leží nedaleko od sebe a odděluje je pouze park. Do menší chodí 270 žáků, větší navštěvuje 660 dětí. Současná ředitelka menší základní školy ji řídí už dvanáct let. Při práci se zaměřovala podle jejích slov na individualitu žáků. „Spolupracujeme se Světem vzdělání, je to spolek, který nabízí školám nadstandardní výuku v podobě neformálního vzdělávání, které je začleněno do běžného vyučovacího dne,“ vysvětlila ředitelka 2. ZŠ Holešov Helena Moravčíková.

Podle analytika je to zpolitizovaná záležitost

Analytik ze společnosti PAQ Research Karel Gargulák takové vzdělávání vidí jako kontroverzní, protože nevytváří stejné šance pro všechny děti. Nicméně situaci v Holešově označuje za zpolitizovanou. Vedení obou škol se totiž ujme ředitel větší školy, současně stranický kolega starosty. K tomuto nařčení se starosta na diskuzi s rodiči nevyjádřil. „Už jen to, že se to týká dvou škol a ne všech, které zřizovatel má, ukazuje na to, že to nemusí být snaha zlepšit situaci na školách,“ poznamenal Gargulák.

Se sloučením nesouhlasí ani část opozice. „Každá škola, jsou tady tři, má svoje zaměření, svoji atmosféru, školské programy. Nemá to ani ekonomický smysl. Jedná se o mocenský akt,“ řekl opoziční zastupitel a bývalý starosta Rudolf Seifert (nestr.). „Zřizovatel v rámci své povinnosti dělá, co dělat má. Reaguje na vývoj demografický, ekonomický a na to, jak školy fungují nebo částečně nefungují,“ prohlásil Fritz. O sloučení škol rozhodne až zastupitelstvo příští týden ve středu.