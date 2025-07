Předškolní vzdělávání jako důležitý pilíř. Obce se chystají na novou povinnost

Od ledna 2026 mají ale obce povinnost pro tříleté děti, které nebyly do mateřské školy přijaty, zajistit místo v dětské skupině. Pokud místo nezajistí, budou muset rodině platit měsíční příspěvek na hlídání tříletého dítěte ve výši jejich stanovené maximální úhrady. Pro představu by to letos bylo zhruba šest tisíc korun.

Česko patří v EU k zemím s nejnižší zaměstnaností matek malých dětí a s nejhorší dostupností dětských zařízení. Na místo ve školce mají sice nárok děti od tří let, ale nyní se do školek často dostávají se zpožděním až na začátku školního roku následujícího po třetích narozeninách. Pokud totiž dítě neoslaví třetí narozeniny do 31. srpna, nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Systém péče doplní sousedské dětské skupiny. Jejich vznik a fungování v domácnostech nejvýš pro čtyři děti umožňuje od května příslušná novela. Podle Jurečky ministerstvo rovněž plánuje, že v žádostech o rodičovský příspěvek by rodiče v budoucnu dobrovolně vyplňovali i informaci, kdy se chtějí vracet do práce, a ve kterém městě chtějí dítě umístit do předškolního zařízení. Resort by informace následně předával starostům, aby se mohli lépe připravit.

Podle ní také novela vstoupila v platnost v době, kdy podle ní začíná být úbytek dětí citelný i ve větších městech. „Uvolňuje se kapacita mateřských škol, které jsou nyní ochotné přijímat i děti mladší tří let, některé dokonce i děti s plenkami. Vzhledem k výrazně nižší úplatě za MŠ než za péči o dítě v dětské skupině rodiče často preferují umístit dítě v mateřské škole, a to i v průběhu školního roku,“ tvrdí Jarolínková.

„Víme, že i do mateřských škol nedochází v Česku až čtyřicet tisíc tří- až čtyřletých dětí. A často se jedná o ty, které jsou nejzranitelnější. Ty, které by z toho mohly profitovat nejvíce,“ tvrdí Plešková. Dodala, že docházka dětí do nějakého typu předškolního vzdělávání a péče je klíčovým základem pro jejich budoucí úspěch. „Nejen vzdělávací, ale vůbec životní,“ zdůraznila s tím, že obrovský význam má toto pro děti, které pocházejí ze znevýhodněného prostředí.

Ne každé dítě v tuzemsku podle ní má ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči přístup. „Například služby péče o děti mladší tří let u nás navštěvuje méně než sedm procent dětí,“ uvedla Plešková. Odborníci se podle ní dlouhodobě shodují, že právě doba, kdy děti do tohoto vzdělávání nastupují, je klíčová. Podle oficiálních statistik je podle ní také Česko hluboko za průměrem zemí Evropské unie, který činí 37,5 procenta takto starých dětí v předškolní péči.

Lucie Plešková z UNICEF v rámci kulatého stolu zmínila, že v Česku neexistuje legislativní pojem předškolní vzdělávání a péče. „Vycházím z anglického termínu early childhood education and care. Jde o systém propojující péči a vzdělávání pro nejmenší od narození do šesti let věku. Kontinuum, které zahrnuje dětské skupiny, mateřské školy, ale i další neformální typy zařízení, které dětem a rodinám tu péči a vzdělávání v nejranějším věku poskytují,“ vyjmenovala.

Poukázal také na to, že jsou nyní jiné podmínky než před patnácti lety, kdy začal funkci starosty vykonávat. „Rodiče mají jiné potřeby. Lidé mají hypotéky, musejí je splácet, maminky musejí dřív do práce. To je samozřejmě první aspekt. A samozřejmě je dnes i obrovský tlak na kvalitu vzdělávání, a péče o dítě je zásadní,“ dodal.

„Říkám, že je v pořádku, že nám dítě chtějí dát do vzdělávacího nebo výchovně-vzdělávacího procesu co nejdříve. Já jsem toho velký zastánce, ale maminky musí trochu pracovat se svým časoprostorem. Čím menší dítě je, tím by mělo být odloučení samozřejmě kratší,“ vysvětlila.

To, že má dítě možnost docházet do takovéto služby, má také vliv na rovné šance rodičů a jejich případný návrat na trh práce. „Víme i ze studií předních světových ekonomů, že se jedná o jednu z nejnávratnějších investic pro systém,“ dodala Plešková. I ona zmínila, že je také důležité, jak jsou služby kvalitní a jak fungují vůči dětem samotným i jejich rodinám.

Podle vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti z ministerstva práce a sociálních věcí Jiřiny Chlebovské se ukazuje, že ve většině skupin probíhá „kvalitní práce“ s dětmi. „Nenarazili jsme při kontrolách (…) na to, že bychom přišli někam, kde by bylo jenom to takzvané hlídání a nebyla tam snaha poskytovat kvalitní péči,“ podotkla.

Podle Petry Martinovské z ministerstva školství, která je zároveň předsedkyní výboru Společnosti pro předškolní výchovu by se obecně ve společnosti mělo přijmout, že dané období je základním pilířem, na kterém dítě staví celý život. „Díky tomu bude přinášet i hodnoty do naší společnosti a bude v ní umět fungovat,“ zdůraznila Martinovská. Dodala, že tím ale nemyslí to, že má být dítě celý život v instituci. „Naopak má jeho cesta být provázena tím, aby ve chvíli, kdy to potřebuje, mu bylo pomoženo,“ míní. Podle ní by se měla zachovat kontinuální návaznost milníků v životě.

„Přechody od péče do vzdělávání, do první třídy, na střední školu, na vysokou školu – pomoc je potřeba vyladit tak, aby byla cesta velmi otevřená a podpůrná, aby dítě samostatně dospělo do bodu, kam dospět má, podle jeho nastavení a podmínek,“ podotkla Martinovská.

Výhled do budoucna

Podle Martinovské by bylo skvělé, kdyby za sedm let, kdy uplynou dvě století od založení první opatrovny, byl vytvořen jednotný rámec pro děti od narození do doby vstupu na základní školu – bez ohledu na to, zda péči zajišťuje mateřská škola nebo dětská skupina. „Pokud by tam byla mezinárodní mezioborová komunikace, mezirezortní komunikace a všichni by chápali, že paradigma toho, že když postavíme pilíř, o který se děti i rodiny opřou, tak to všem nám bude ku prospěchu,“ popsala s tím, že by rovněž měl existovat ucelený a jasný strategický dokument.

Podle starosty Přerova nad Labem Jiřího Beneše (STAN) je základem úspěchu přesvědčovat a vysvětlovat. „Strašně nerad slyším slovo bojovat s někým nebo s něčím v rámci vzdělávání nebo péče. Snažím se vždy vytvářet příklad nebo nějaký projekt. A na základě toho pak pracujeme – jak s žáky, tak s pedagogy,“ zmínil s tím, že se pak rodí koncepce, na kterou se nabalují další věci a lidé se toho „chytají a vše pak jede setrvačností“.

Martinovská zmínila, že je důležité i to, co dělají dospělí. „My po dětech v rámci rámcového programu předškolního vzdělávání, v plánech péče, chceme klíčové kompetence, toleranci, chceme, aby byly skvělé, kreativní, jejich vývoj odpovídal věku. A myslím, že bychom se měli všichni zamyslet, jestli to, co chceme po dětech, děláme my sami. Nápodoba je důležitá,“ uzavřela.